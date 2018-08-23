За замах на вбивство одеських активістів затримали трьох осіб



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Фото: Facebook Grig Cozma Місце наїзду на авто з активістами

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічного ув’язнення

В Одесі затримали трьох підозрюваних у замахові на громадських активістів – лідера одеської організації партії «Народний рух України» Михайла Кузаконя і журналіста Григорія Козьму.

Про це 23 серпня повідомили керівники Національної поліції, прокуратури та СБУ регіону під час спільної прес-конференції, яка відбулася в прокуратурі Одеської області.

За словами прокурора Одеської області Олега Жученка, на даний час усі троє підозрюваних затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічного ув’язнення.

«Сьогодні ми перейшли до проведення обшуків, їх близько 31, як на території Одеської області, так і на території інших областей. Вже можемо сказати, що фігуранти справи обґрунтовано підозрюються у вчиненні інших тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинених на території Одеси», - зазначив начальник Головного управління Нацполіції Одеської області Дмитро Головін, якого цитує Відділ комунікації поліції Одеської області.

Нагадаємо, напад на активістів стався 2 серпня в Овідіопольському районі Одещини, де в селі Червоний Хутір вантажівка скоїла зіткнення з автівкою «Тойота», яка стояла на узбіччі дороги.

Лідер одеської організації партії «Народний рух України» Михайло Кузаконь і журналіст Григорій Козьма, які перебували в «Тойоті», заявили, що на них «скоєно напад з використанням вантажівки, яка на великій швидкості цілеспрямовано в'їхала в машину».

За фактом зіткнення вантажівки з автомобілем було розпочато кримінальне провадження.

23 серпня голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив у Twitter про затримання нападників.