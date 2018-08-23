Поліція затримала бандитів, які вантажівкою протаранили авто з одеськими активістами
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Зловмисників, які намагалися скоїти убивство активістів, затримали в Одесі
В Одесі затримали зловмисників, які 2 серпня влаштували зіткнення вантажівки з автомобілем, в якому перебували лідер одеської організації партії «Народний рух України» Михайло Кузаконь і журналіст Григорій Козьма.
Про це 23 серпня у Twitter повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.
«Сьогодні в Одесі затримали зловмисників, які намагалися скоїти убивство активістів. 2 серпня зловмисники організували наїзд вантажівки на авто, у якому перебували Григорій Козьма та Михайло Кузаконь», - написав Князєв.
Дякую кримінальній поліції за серію розкритих злочинів. Сьогодні в Одесі затримали зловмисників, які намагалися скоїти убивство активістів. 2 серпня цього року зловмисники організували наїзд вантажівки на авто, у якому перебували Григорій Козьма та Михайло Кузаконь. pic.twitter.com/vxoNi72I2y— Сергій Князєв (@knyazevsergii) 23 серпня 2018 р.
Нагадаємо, 2 серпня в с. Червоний Хутір на Одещині вантажівка скоїла зіткнення з автівкою «Тойота», яка стояла на узбіччі дороги.
Лідер одеської організації партії «Народний рух України» Михайло Кузаконь і журналіст Григорій Козьма, які перебували в «Тойоті», заявили, що на них «скоєно напад з використанням вантажівки, яка на великій швидкості цілеспрямовано в'їхала в машину».
За фактом зіткнення вантажівки з автомобілем було розпочато кримінальне провадження.