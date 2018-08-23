Поліція затримала бандитів, які вантажівкою протаранили авто з одеськими активістами



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Twitter Сергія Князєва 2 серпня зловмисники організували наїзд вантажівки на авто

Зловмисників, які намагалися скоїти убивство активістів, затримали в Одесі

В Одесі затримали зловмисників, які 2 серпня влаштували зіткнення вантажівки з автомобілем, в якому перебували лідер одеської організації партії «Народний рух України» Михайло Кузаконь і журналіст Григорій Козьма.

Про це 23 серпня у Twitter повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

«Сьогодні в Одесі затримали зловмисників, які намагалися скоїти убивство активістів. 2 серпня зловмисники організували наїзд вантажівки на авто, у якому перебували Григорій Козьма та Михайло Кузаконь», - написав Князєв.

Дякую кримінальній поліції за серію розкритих злочинів. Сьогодні в Одесі затримали зловмисників, які намагалися скоїти убивство активістів. 2 серпня цього року зловмисники організували наїзд вантажівки на авто, у якому перебували Григорій Козьма та Михайло Кузаконь. pic.twitter.com/vxoNi72I2y — Сергій Князєв (@knyazevsergii) 23 серпня 2018 р.

Нагадаємо, 2 серпня в с. Червоний Хутір на Одещині вантажівка скоїла зіткнення з автівкою «Тойота», яка стояла на узбіччі дороги.

Лідер одеської організації партії «Народний рух України» Михайло Кузаконь і журналіст Григорій Козьма, які перебували в «Тойоті», заявили, що на них «скоєно напад з використанням вантажівки, яка на великій швидкості цілеспрямовано в'їхала в машину».

За фактом зіткнення вантажівки з автомобілем було розпочато кримінальне провадження.