Наїзд вантажівки на авто активістів на Одещині: поліція розслідує замах на вбивство



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Фото: Facebook Grig Cozma Місце ДТП

Кузаконь пов'язує наїзд вантажівки зі своєю громадсько-політичною діяльністю

За фактом зіткнення вантажівки з автомобілем, в якому перебували лідер одеської організації партії «Народний рух України» Михайло Кузаконь і журналіст Григорій Козьма, розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

«Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 15 та 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство)», - заявили в поліції.

За інформацією Інтерфакс-Україна, Кузаконь на місці інциденту повідомив журналістам, що раніше йому надходили погрози, і він звертався в зв'язку з цим до поліції. Правоохоронці, за його словами, розпочали кримінальне провадження.

Кузаконь пов'язує наїзд вантажівки зі своєю громадсько-політичною діяльністю та передбачає, що за нападом стоять «представники місцевої влади».

У свою чергу Козьма розповів, що після того як вантажівка врізалася в його автомобіль, він вискочив із машини та відкрив стрілянину по нападникам з травматичної зброї, після чого вони втекли.

Нагадаємо, вранці в четвер, 2 серпня, в с. Червоний Хутір на Одещині вантажівка скоїла зіткнення з автівкою «Тойота», яка стояла на узбіччі дороги.

Лідер одеської організації партії «Народний рух України» Михайло Кузаконь і журналіст Григорій Козьма, які перебували в «Тойоті», заявили, що на них «скоєно напад з використанням вантажівки, яка на великій швидкості цілеспрямовано в'їхала в машину».