На Одещині вантажівка протаранила машину з активістами: подробиці



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Фото: Facebook Grig Cozma Місце ДТП

Водій вантажівки після скоєння ДТП з місця події втік

На Одещині водій вантажівки скоїв навмисне зіткнення з автомобілем Toyota, в якому перебували лідер одеської організації партії «Народний рух України» Михайло Кузаконь і журналіст Григорій Козьма.

«На мене і Михайла Кузаконя скоєно напад з використанням вантажівки, яка на великій швидкості цілеспрямовано в'їхала в машину, водій вистрибнув з авто ще на ходу і побіг. Водій втік на мопеді, який його чекав», - написав Козьма у соцмережі Facebook.

За його словами, нападників було троє.

«Я встиг вистрибнути і залишився цілий. Михайло теж цілий», - повідомив постраждалий.

У Відділі комунікації поліції в Одеській області заявили, що на місці працюють співробітники поліції. Обставини ДТП встановлюються.

«О 10:38 до поліції надійшло повідомлення про те, що в с. Червоний Хутір сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. З автівкою «Тойота», яка стояла на узбіччі дороги, скоїла зіткнення вантажівка», - повідомили в поліції.

Зазначається, що водій вантажівки після скоєння ДТП з місця події втік. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.