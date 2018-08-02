  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Одещині вантажівка протаранила машину з активістами: подробиці

    • Розсилка
    Місце ДТП - На Одещині вантажівка протаранила машину з активістами: подробиці
    Фото: Facebook Grig Cozma
    Місце ДТП

    Водій вантажівки після скоєння ДТП з місця події втік

    На Одещині водій вантажівки скоїв навмисне зіткнення з автомобілем Toyota, в якому перебували лідер одеської організації партії «Народний рух України» Михайло Кузаконь і журналіст Григорій Козьма.

    «На мене і Михайла Кузаконя скоєно напад з використанням вантажівки, яка на великій швидкості цілеспрямовано в'їхала в машину, водій вистрибнув з авто ще на ходу і побіг. Водій втік на мопеді, який його чекав», - написав Козьма у соцмережі Facebook.

    За його словами, нападників було троє.

    «Я встиг вистрибнути і залишився цілий. Михайло теж цілий», - повідомив постраждалий.

    У Відділі комунікації поліції в Одеській області заявили, що на місці працюють співробітники поліції. Обставини ДТП встановлюються.

    «О 10:38 до поліції надійшло повідомлення про те, що в с. Червоний Хутір сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. З автівкою «Тойота», яка стояла на узбіччі дороги, скоїла зіткнення вантажівка», - повідомили в поліції.

    Зазначається, що водій вантажівки після скоєння ДТП з місця події втік. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

    Читайте також
    ДТП кримінал Одеса вантажівки Одещина водій напад Народний Рух поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ