Труханов виступив проти знесення пам’ятника Пушкіну в Одесі

Мер Одеси наголосив, що виступає категорично проти руйнування пам’ятників будь-кому

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що пам'ятник Пушкіну в центрі міста не потрібно зносити, а його долю мають вирішувати самі одесити. Про це він сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода».

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«Пушкін – це відомий поет. Його люблять, поважають як українці, так і в усьому світі. Тому цей пам’ятник встановлений за кошти громади, збирали на нього кошти одесити і встановлювали одесити, ніяка не влада і не імператриця Катерина встановлювала пам’ятник Пушкіну, тим паче не Путін його встановлював. Тому це окреме питання. Я вважаю, що якщо в той час мешканці нашого міста, наші земляки встановили цей пам’ятник, вони мали на це підґрунтя. І він стоїть. Це має вирішувати громада... Моя персональна думка, що його (пам'ятник Пушкіну - ред.) не треба прибирати», – сказав Труханов.

Мер Одеси наголосив, що виступає категорично проти руйнування пам’ятників будь-кому – Катерині ІІ, Суворову чи Гагаріну.

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«Тут ключове слово «руйнувати пам’ятники». Дійсно, я казав таке, що я проти зносу, руйнування пам’ятників. Я за те, щоб ми все робили цивілізовано. Бо ми є цивілізована нація. Ми не варвари. І я вдячний, що ми об’єдналися, ми пройшли всю демократичну процедуру по перенесенню пам’ятника Катерині, по перенесенню пам’ятника Суворову. І це я вважаю, що в нашій країні і в нашому місті має бути така процедура, а не руйнування молотками, чимось там чи іншим», – висловив думку мер.

За словами очільника Одеси, «кричущі пам’ятники вже майже всі прибрали, зокрема Леніну, Карлу Марксу і «іншим якимось».

«Я тоді був проти знесення, проти руйнування і сьогодні проти руйнування, якщо би мене запитали. Але я за те, що треба прибрати, і те, що сьогодні, коли російські ракети вбивають наших українців, то це дійсно треба було би прибрати. Але зробити таким чином, як ми зробили: за це мало того, що проголосувала громада, проголосували депутати, а це представницький орган місцевої влади», – пояснив свою позицію очільник Одеси.

Труханов заявив, про не проти декомунізації, однак для цього є чутливими питання, що стосуються історії Другої світової війни: «Якщо ми залишаємо героїв Радянського Союзу, якщо місто залишається містом-героєм, то треба якось послідовно».

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Нагадаємо, 28 грудня 2022 року ввечері в центрі Одеси демонтували пам'ятник імператриці Катерині ІІ.

Нагадаємо, раніше Одеська міськрада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника російські імператриці Катерині ІІ. Міський голова Одеси Геннадій Труханов, який раніше виступав проти знесення пам'ятника, заявив, що проголосує на сесії міськради за демонтаж пам’ятника.

6 листопада пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі місцева влада обнесла парканом. Саму скульптуру загорнули в чорний пакет.

До слова, раніше мер Одеси Геннадій Труханов запропонував одеситам створити парковий комплекс «Імперського та Радянського минулого», замість того, щоб зносити пам'ятник Катерині ІІ та Суворову. Згодом Труханов заявив, що він проти «варварського» знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Мер розповів про початок громадських слухань щодо подальшої долі пам'ятника та наголосив, що процедуру ухвалення рішення необхідно проходити «цивілізовано».