Одеса нарешті позбулася пам'ятника Катерині II: як це було (фото)

Комунальники за допомогою крана зняли пам’ятник Катерині ІІ з постаменту

У середу, 28 грудня, ввечері в центрі Одеси демонтували пам'ятник імператриці Катерині ІІ.

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Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко оприлюднив фото процесу демонтажу.

При світлі ліхтарів комунальники за допомогою крана зняли пам’ятник Катерині ІІ з постаменту.

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Також на фото зафіксована повалений пам’ятник на землі.

Раніше у соцмережі оприлюднили відео, на якому можна побачити, як при світлі ліхтарів робочі збивають елементи пам'ятника ломом.

Також повідомлялося про знесення пам'ятника Суворову в Одесі.

Нагадаємо, раніше Одеська міськрада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника російські імператриці Катерині ІІ. Міський голова Одеси Геннадій Труханов, який раніше виступав проти знесення пам'ятника, заявив, що проголосує на сесії міськради за демонтаж пам’ятника.

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6 листопада пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі місцева влада обнесла парканом. Саму скульптуру загорнули в чорний пакет.

До слова, раніше мер Одеси Геннадій Труханов запропонував одеситам створити парковий комплекс «Імперського та Радянського минулого», замість того, щоб зносити пам'ятник Катерині ІІ та Суворову. Згодом Труханов заявив, що він проти «варварського» знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Мер розповів про початок громадських слухань щодо подальшої долі пам'ятника та наголосив, що процедуру ухвалення рішення необхідно проходити «цивілізовано».