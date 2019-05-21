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    У Малиновському районі розпочався капремонт школи №60

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    У Малиновському районі розпочався капремонт школи №60

    У процесі капремонту школи №60 відремонтують дах, оновлять фасад, замінять усі інженерні мережі та комунікації

    В Одесі розпочався капітальний ремонт будівлі Одеської середньої загальноосвітньої школи № 60 I-III ступенів, розташованої по вул. Комітетській, 5. На сьогодні в ній навчаються 710 учнів.

    У рамках ремонту буде капітально відремонтовано дах, оновлено фасад, замінено всі інженерні мережі та комунікації.

    Крім того, буде проведено ремонт бойлерної, бібліотеки, медпункту, приймальні, архіву, підвальних приміщень котельні. Заплановано і капітальний ремонт прибудови, а також посилення конструкції підпірної стіни, що знаходиться на території школи. Благоустрій внутрішньої території школи також передбачено проектом капремонту.

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    У Малиновському районі розпочався капремонт школи №60
    У Малиновському районі розпочався капремонт школи №60
    У Малиновському районі розпочався капремонт школи №60
    У Малиновському районі розпочався капремонт школи №60
    У Малиновському районі розпочався капремонт школи №60
    У Малиновському районі розпочався капремонт школи №60
    У Малиновському районі розпочався капремонт школи №60
    У Малиновському районі розпочався капремонт школи №60
    У Малиновському районі розпочався капремонт школи №60
    У Малиновському районі розпочався капремонт школи №60

    На сьогодні ремонтники проводять демонтажні роботи, роботи з благоустрою внутрішнього двору і готують до ремонту фасад школи.
    Раніше, у 2016 році, на замовлення управління капітального будівництва Одеської міської ради в Одеській загальноосвітній школі №60 було відремонтовано спортзал і роздягальні, а також упорядкована територія перед фронтальним фасадом.

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