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    Солодкою одеською кінострічкою пригощали на Приморському бульварі в День Європи

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    Солодкою одеською кінострічкою пригощали на Приморському бульварі в День Європи

    Найвитриваліший торт в Україні: понад тонну солодощів з шоколадних пряників, шоколаду та волоських горіхів у вигляді 100 кадрів кінострічки про Одесу розмістилися на столах довжиною 50 метрів

    Протягом трьох днів, з 16 по 19 травня 2019 року, в Одесі проводили заходи з нагоди Дня Європи в Україні. Однією з найбільш пам'ятних подій стало частування одеситів і гостей міста святковим тортом на площі біля Дюка де Рішельє.

    «Це торт-рекордсмен, який отримав звання «найвитриваліший торт в Україні». Він добре переносить спеку і перевезення. Торт розроблений в Одесі спеціально для масових заходів», - зазначила керівник кулінарної майстерні Оксана Бублікова.

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    Солодкою одеською кінострічкою пригощали на Приморському бульварі в День Європи
    Солодкою одеською кінострічкою пригощали на Приморському бульварі в День Європи
    Солодкою одеською кінострічкою пригощали на Приморському бульварі в День Європи
    Солодкою одеською кінострічкою пригощали на Приморському бульварі в День Європи
    Солодкою одеською кінострічкою пригощали на Приморському бульварі в День Європи
    Солодкою одеською кінострічкою пригощали на Приморському бульварі в День Європи
    Солодкою одеською кінострічкою пригощали на Приморському бульварі в День Європи
    Солодкою одеською кінострічкою пригощали на Приморському бульварі в День Європи
    Солодкою одеською кінострічкою пригощали на Приморському бульварі в День Європи
    Солодкою одеською кінострічкою пригощали на Приморському бульварі в День Європи
    Солодкою одеською кінострічкою пригощали на Приморському бульварі в День Європи
    Солодкою одеською кінострічкою пригощали на Приморському бульварі в День Європи
    Солодкою одеською кінострічкою пригощали на Приморському бульварі в День Європи
    Солодкою одеською кінострічкою пригощали на Приморському бульварі в День Європи
    Солодкою одеською кінострічкою пригощали на Приморському бульварі в День Європи
    Солодкою одеською кінострічкою пригощали на Приморському бульварі в День Європи
    Солодкою одеською кінострічкою пригощали на Приморському бульварі в День Європи

    Понад тонну солодощів з шоколадних пряників, шоколаду та волоських горіхів у вигляді кінострічки з 100 кадрів про Одесу розмістилися на столах довжиною 50 метрів. Розмір одного такого пряника - 50 см на 35 см, вага - близько 7 кг. Пряничная кінострічка розписана одеськими художниками харчовими фарбами по цукровій глазурі. Вибір форми торта не випадковий - у ці травневі дні місто відзначає 100-річчя заснування Одеської кіностудії. За цей період тут було знято десятки кіношедеврів, популярних у країнах Європи і в усьому світі до сьогодні.

    Право першим розрізати торт отримав мер Одеси Геннадій Труханов. Кондитери упаковували шматочки торта в коробки і пригощали всіх охочих, щоб одесити і гості міста могли принести частування додому, запросити друзів і сусідів відзначити День Європи.

    Також цього дня за участю дипломатичних місій, акредитованих в Одесі, були організовані яскраві тематичні фотозони, де представляли пам'ятки Одеси і колоритні куточки країн Європейського союзу.

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