У Вінниці зведуть шкільний спортивний майданчик за майже 14 млн грн



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У вінницькій школі №20, по вулиці Чумацькій, 266 повністю оновлять спортивне ядро закладу

Планується збудувати футбольне поле з трибуною для глядачів, автомобільну стоянку на 30 місць, а також різноманітні майданчики для спортивних ігор та відпочинку. Очікувана вартість тендеру складає майже 14 мільйонів гривень.

Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради 13 травня оголосив тендер на реконструкцію спортивної інфраструктури школи №20 міста Вінниці. Вартість робіт оцінена в 13,7 мільйона гривень.

Передбачається створення оновленого спортивного ядра навчального закладу, до якого входять:

мініфутбольне поле з трибуною для глядачів;

бігова доріжка (100 м);

колова бігова доріжка;

майданчик для стрибків у довжину;

майданчик для гри у баскетбол;

майданчик для гри у волейбол і теніс;

гімнастичний майданчик;

майданчик з тренажерами;

стоянка для автомобілів (30 місць);

майданчик для відпочинку.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 30 травня.

Нагадаємо, що у вересні 2017 року були завершенні заходи з енергоефективності у школі №20. В приміщенні навчального закладу замінили дах та вікна, а також утеплили фасад.

Джерело: Vinbazar