Бунт в Одеській колонії: ДБР відкрило справу за статтею «службове недбальство»



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На території колонії відбувся бунт засуджених у результаті якого розпочалася пожежа Фото: Держбюро розслідувань

За попередньою інформацією, причиною бунту стали неналежні умови утримання засуджених та жахлива якість продуктів харчування

Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом службової недбалості працівників державної установи «Південна виправна колонія № 51» в місті Одесі.

«За попередньою інформацією, причиною бунту стали неналежні умови утримання засуджених та жахлива якість продуктів харчування. Про це неодноразово повідомлялось адміністрації колонії, проте жодної реакції для покращення їх проживання утримувані не побачили», - зазначили у прес-службі ДБР.

У бюро додали, що такі дії призвели до того, що на території колонії відбувся бунт засуджених у результаті якого розпочалася пожежа. Вогнем було пошкоджено будівлю установи виконання покарань, пожежну техніку та інше майно.

У діях працівників «Південної виправної колонії № 51» та інших працівників правоохоронних органів слідчі ДБР вбачають ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість).

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у мережі з'явилось відео, яке було знято на території колонії під час заворушень.

Ув'язнені одеської колонії спалили бібліотеку і пожежний автомобіль.