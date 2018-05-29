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    У Ренійському районі замість Леніна встановили пам'ятник Святому Миколаю

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    У Ренійському районі замість Леніна встановили пам'ятник Святому Миколаю

    Пам'ятник освятили у День Святої Трійці

    Священики освятили в Ренійському районі новий пам'ятник Святому Миколаю, встановлений в центрі села Новосільське замість монумента Леніну.

    22 травня в центрі села Новосільське була встановлена статуя Святителя Миколая. Раніше цей п'єдестал займав монумент вождя світового пролетаріату Володимира Леніна, який був демонтований в рамках декомунізації. Тоді ж, близько року тому, на виконкомі Новосельського сільради було прийнято рішення про встановлення на цьому місці пам'ятника Святителю Миколі, в честь якого названий храм села.

    У свято Трійці, після святкової літургії, парафіяни місцевого Свято-Миколаївського храму пройшли хресним ходом до нової скульптури і взяли участь в церемонії урочистого відкриття пам'ятника покровителю громади. Архімандрит Петро провів обряд освячення. Свято з жителями Новосельського розділив народний депутат України Олександр Урбанський.

    Нагадаємо, що витрати на виготовлення триметрової скульптури взяв на себе Благодійний фонд А.Урбанского «Придунав'я». Статуя виконана з вуглепластика і важить близько 90 кг. Відзначається, що при малій масі вуглеплатику властива висока міцність і жорсткість.

    Джерело: trassae95.com

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