У центрі Одеси Infiniti влетіла у вітрину ресторану (фото)
Унаслідок аварії постраждала відвідувачка закладу
У центрі Одеси, в Сабанському провулку, машина марки Infiniti влетіла у вітрину ресторану. Про це йдеться у фоторепортажі «Думська».
За інформацією очевидців аварії, все сталося у неділю, 29 жовтня.
Також відомо про постраждалу – одну з відвідувачок закладу. Потерпіла отримала порізи осколками скла.
Раніше неподалік села Нижні Ворота Мукачівського району на автодорозі «Київ – Чоп» зіштовхнулися вантажівка та рейсовий автобус, який здійснював міжнародні перевезення. Унаслідок аварії загинули двоє людей.
Нагадаємо, в селі Черче Рогатинської громади сталася масштабна аварія за участі мікроавтобуса та легковика внаслідок якої постраждали семеро людей.
Також повідомлялося, що водій автомобіля, який на смерть збив військового на блокпості у ніч на неділю, 22 жовтня, виявився адвокатом. Його звати Віталій Туровський. На сайті адвокатського об’єднання, де працює Туровський, зазначається – його спеціалізація адмінпорушення, особливо, які пов’язані із керуванням авто у стані сп’яніння.
Коментарі — 0