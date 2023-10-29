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У центрі Одеси Infiniti влетіла у вітрину ресторану (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
У центрі Одеси Infiniti влетіла у вітрину ресторану (фото)
Аварія сталася у неділю, 29 жовтня, повідомляють очевидці
фото: «Думська»

Унаслідок аварії постраждала відвідувачка закладу

У центрі Одеси, в Сабанському провулку, машина марки Infiniti влетіла у вітрину ресторану. Про це йдеться у фоторепортажі «Думська».

За інформацією очевидців аварії, все сталося у неділю, 29 жовтня.

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Також відомо про постраждалу – одну з відвідувачок закладу. Потерпіла отримала порізи осколками скла.

Раніше неподалік села Нижні Ворота Мукачівського району на автодорозі «Київ – Чоп» зіштовхнулися вантажівка та рейсовий автобус, який здійснював міжнародні перевезення. Унаслідок аварії загинули двоє людей.

Нагадаємо, в селі Черче Рогатинської громади сталася масштабна аварія за участі мікроавтобуса та легковика внаслідок якої постраждали семеро людей. 

Також повідомлялося, що водій автомобіля, який на смерть збив військового на блокпості у ніч на неділю, 22 жовтня, виявився адвокатом. Його звати Віталій Туровський. На сайті адвокатського об’єднання, де працює Туровський, зазначається – його спеціалізація адмінпорушення, особливо, які пов’язані із керуванням авто у стані сп’яніння.

Теги: Одеса аварія ДТП

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