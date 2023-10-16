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ВАКС арештував майно аеропорту «Одеса»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ВАКС арештував майно аеропорту «Одеса»
фото ілюстративне

Зокрема арештовано будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2488 одиниць

Вищий антикорупційний суд арештував майно міжнародного аеропорту «Одеса». Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Слідчий суддя ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об'єкта – КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності», – йдеться в повідомленні.

Таким чином арештовано:

  • будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2488 одиниць;
  • корпоративні права ТОВ «Одеса Аеропорт Девелопмент», а саме на 75% прав на ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса»; 
  • приміщення нового терміналу загальною площею 26 700 кв. м.
Міжнародний аеропорт Одеса – спільне підприємство, створене у листопаді 2011 року Одеською міською радою та приватним інвестором «Одеса Аеропорт Девелопмент», який фінансував будівництво нового терміналу аеропорту та інфраструктури вартістю $45 млн. Аеропорт контролювали Борис Кауфман та Олександр Грановський. На аеропорт претендував Ігор Коломойський.

Раніше Вищий антикорупційний суд 7 вересня обрав запобіжний захід одному із підозрюваних у справі про заволодіння міжнародним аеропортом Одеса та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. 

Нагадаємо, про викриття злочинної групи, яка заволоділа майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» вартістю 118 млн грн і доходом від його діяльності протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд грн, НАБУ і САП повідомили 29 серпня.

Про підозру повідомили колишньому меру Одеси Олексію Костусєву, його колишньому заступнику, бізнесменам Борису Кауфману та Алексу Боруховичу (раніше Олександр Грановський з Одеси), а також директору «Одеса аеропорт Девелопмент» Олексію Кочанову. Кауфман та Борухович контролюють «Одеса аеропорт Девелопмент», яка володіє 75% міжнародного аеропорту «Одеса».

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Теги: Антикорупційний суд арешт аеропорт Одеса

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