Російським пропагандистам вже не потрібна Одеса – закликають стерти місто з лиця Землі
Вони вже навіть не брешуть, що намагаються когось захистити чи звільнити, а прямо визнають, що їхня мета – геноцид
Співробітниця російської державної пропаганди Юлія Вітязєва, яка працює на каналі у Соловйова, заявила, що їй уже не потрібна Одеса, і закликала стерти її з землі.
Вітязєва зізналася, що хотіла б бачити на місці України величезний котлован.
Вони вже навіть не брешуть, що намагаються когось захистити чи звільнити, а прямо визнають, що їхня мета – геноцид. Котлован на місці тієї самої Одеси, яку вони колись називали «російським містом», та мешканцям якої фальшиво співчували.
Лицемірні дегенерати, які кричали, що їм шкода 40 загиблих російських активістів 2 травня, тепер радісно закликають убити всіх одеситів взагалі, включаючи жінок та дітей, російських та неросійських.
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