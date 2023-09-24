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Денис Казанський Журналіст

Російським пропагандистам вже не потрібна Одеса – закликають стерти місто з лиця Землі

glavcom.ua
Вітязєва зізналася, що хотіла б бачити на місці України величезний котлован

Вони вже навіть не брешуть, що намагаються когось захистити чи звільнити, а прямо визнають, що їхня мета – геноцид

Співробітниця російської державної пропаганди Юлія Вітязєва, яка працює на каналі у Соловйова, заявила, що їй уже не потрібна Одеса, і закликала стерти її з землі.

Вітязєва зізналася, що хотіла б бачити на місці України величезний котлован.

Російським пропагандистам вже не потрібна Одеса – закликають стерти місто з лиця Землі фото 1

Вони вже навіть не брешуть, що намагаються когось захистити чи звільнити, а прямо визнають, що їхня мета – геноцид. Котлован на місці тієї самої Одеси, яку вони колись називали «російським містом», та мешканцям якої фальшиво співчували.

Лицемірні дегенерати, які кричали, що їм шкода 40 загиблих російських активістів 2 травня, тепер радісно закликають убити всіх одеситів взагалі, включаючи жінок та дітей, російських та неросійських.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: геноцид Одеса війна Одещина 2 травня місто

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