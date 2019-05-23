Недоступна Одеса: дівчина в інвалідному візку розповідає про проблеми, з якими стикається в місті



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Олена Олійник 32 роки. Вона працює перекладачем китайської мови і займається спортом...

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Право на свободу передвижения прописано в Конституции Украины. Однако для людей с инвалидностью это право часто бывает ограничено — улицы Одессы порой напоминают полосу препятствий. Недавно мы узнали, что Urban Music Hall собирает средства на 16 концертов для людей с инвалидностью. Однако одесситы не спешат поддержать инициативу — из необходимых 72 000 гривен собрали только 5 355. «Пушкинская» спросила у девушки, которая передвигается с помощью инвалидной коляски, почему этот проект так важен и насколько в нашем городе вообще сложно куда-либо попасть.

Елене Олейник 32 года. Она работает переводчиком китайского языка, занимается спортом под названием «бочча» и трейл-ориентированием, а еще вопросами доступной среды для людей с инвалидностью. С этими вопросами Елена знакома не понаслышке — когда ей было 12 лет, она перестала ходить из-за поражения периферической нервной системы.

По ее словам, когда человек теряет способность ходить, в его жизни все кардинально меняется: быт, распорядок дня, отдаляются друзья. Некоторые люди с инвалидностью не могут даже выйти на улицу без посторонней помощи, если в доме нет лифта или пандуса. Если все-таки получается выйти, то человек все равно остается ограничен в своих передвижениях.

«Теряется доступ не только к культурной жизни. Не каждая аптека или магазин являются доступными. Одесса в этом смысле немножко лучше, чем другие города Украины, но доступность у нас очень хромает. Сейчас у нас намного больше доступного транспорта, чем было раньше, но хотелось бы видеть его чаще. Бывает, что доступного троллейбуса приходится ждать около часа», — делится Елена.

Достоинства и недостатки одесской инфраструктуры

Две главные проблемы в Одессе, по словам Елены, это отсутствие пандусов и культуры вождения автомобилистов. Пандусы в городе очень часто ставят для галочки, некоторые расположены под таким углом, что ни съехать, ни заехать, в том числе с посторонней помощью невозможно и даже опасно. Но если он все же есть и пригоден для людей с инвалидностью, зачастую на нем припарковано авто. Елена связывает это с тем, что пока люди сами не оказываются в коляске, они не понимают в чем проблема.

«У меня была ситуация: еду, а на пандусе припаркован автомобиль. Думаю, вызову полицию. Я так часто делаю, потому что культура у нас прививается только гривной. Только после штрафов люди начинают что-то понимать. И вот идет мужчина, останавливается, говорит: “Вам помочь?” Я говорю: “Нет, жду полицию”. Он отвечает: “Как я вас понимаю. Я недавно сломал две ноги и мне тоже надо было передвигаться на коляске. Боже, у нас доступности нет, мне везде помогали”», — рассказывает она.

Елена любит путешествовать, хотя и признается, что хотелось бы чаще. Недавно она была в Египте и там, по ее словам, с доступной средой все намного хуже. Пандусов не то чтобы мало, их вообще нет. Одесса, в этом плане, все же впереди. Зал ожидания для людей с инвалидностью на одесском ж\д вокзале, к примеру, Елена считает одним из самых комфортных в Украине. Впрочем, попасть в него не так уж и просто. Для подъемника в переходе у вокзала коляска Елены оказалась слишком тяжелой — его застопорило.

Отношение к людям с инвалидностью

Посторонняя помощь Елене нужна редко. Но, по ее словам, люди в Одессе очень отзывчивы. Знакомые Елены, которые приезжают в Одессу из других городов, отмечают, что здесь предлагают помощь намного чаще. Впрочем, иногда люди слишком сильно хотят помочь.

«Однажды я вышла из Украинского театра и стою, жду, когда подойдет помощник, чтобы меня спустить. Подходят двое мужчин, раз, спустили меня, я ни слова не сказала. Думаю: “А если бы мне не надо было спускаться?”. Но я им все равно благодарна», — объясняет она.

И в целом, Елена замечает, что за последние пять лет в Одессе сильно поменялось отношение к людям с инвалидностью. Если раньше молодежь могла смотреть с жалостью или отворачиваться, то теперь на инвалидную коляску либо вообще не обращают внимания и воспринимают человека нейтрально, как равного себе, либо приветливо улыбаются.

«Меняется культура. Не так быстро, как хотелось бы, но все реально меняется. Это очень зависит от воспитания. Бывает, я еду по улице и ребенок спрашивает: “Ой, а что это?” Мама его одергивает, говорит: “Молчи”. Надо с детского возраста приучать ребенка к тому, что есть такие люди, что это нормально, потому что это может случиться с каждым», — советует она.

Доступ к развлечениям и культуре

Что касается досуга, людям на колясках очень трудно попасть в какое-то заведение. В теплое время года, конечно, можно выпить кофе на летней площадке, но иногда хочется посидеть и в помещении. Также недоступен Греческий парк — в нем не работает лифт, а переход из Стамбульского парка только обещают сделать. В церковь тоже не попасть — к примеру, в храме на Соборной площади есть пандус, однако дверь к нему открыть Елене отказались. А если хочется сходить на мероприятие, выбор оказывается очень невелик. По словам Елены, в Оперный театр или Музкомедию можно попасть без проблем, однако санузлы там не доступны. В Филармонию вообще невозможно попасть — по старинным ступенькам на коляске в нее не поднимешься.

Елена объяснила, что проект Urban Music Hall очень важен для таких людей, как она. Это времяпрепровождение, которого очень не хватает людям с инвалидностью, — насладиться музыкой и пообщаться с друзьями, которых редко видишь.

«У нас очень много барьеров, а проект Urban Music Hall дает нам возможность почувствовать себя не такими ограниченными как в психическом, так и в физическом плане. В Urban все продумано и доступно — ты заходишь и понимаешь, что вот к чему нужно стремиться. Я им очень благодарна за внимание и желание сделать нашу жизнь более позитивной», — подытоживает Елена.

Поддержать проект можно по ссылке.

Джерело: Пушкинская.net