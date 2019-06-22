В Одесі на будівництві загинув чоловік



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Чоловік впав з великої висоти на балкон

Будівельник впав з даху одно з корпусів торговельного центру, який нині зводять в Аркадії. У результаті отриманих травм він помер.

Про це повідомляє прес-служба поліції в Одеській області.

На вигляд чоловікові було близько двадцяти років. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого. Його тіло направили на експертизу, тривають слідчі дії.

За словами очевидців, чоловік впав з даху одного з будинків, що споруджуються в Аркадії. Він впав з великої висоти на балкон і на час приїзду швидкої допомоги нібито був живий, а помер по дорозі в лікарню.

Причини та обставини події встановлюються.

Це щонайменше другий випадок загибелі на будівництві в Одесі. У січні 2019-го на пляжі Ланжерон через падіння автокрана загинув чоловік.