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    В Одесі на будівництві загинув чоловік

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    В Одесі на будівництві загинув чоловік

    Чоловік впав з великої висоти на балкон

    Будівельник впав з даху одно з корпусів торговельного центру, який нині зводять в Аркадії. У результаті отриманих травм він помер.

    Про це повідомляє прес-служба поліції в Одеській області.

    На вигляд чоловікові було близько двадцяти років. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого. Його тіло направили на експертизу, тривають слідчі дії.

    За словами очевидців, чоловік впав з даху одного з будинків, що споруджуються в Аркадії. Він впав з великої висоти на балкон і на час приїзду швидкої допомоги нібито був живий, а помер по дорозі в лікарню.

    Причини та обставини події встановлюються. 

    Це щонайменше другий випадок загибелі на будівництві в Одесі. У січні 2019-го на пляжі Ланжерон через падіння автокрана загинув чоловік.

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