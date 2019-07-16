Пляж в Лузанівці знову не пройшов перевірку лабораторного центру



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В Одесі відібрали проби морської води на дев'яти пляжах

Вода, взята в районі Лузанівки, не пройшла перевірку. Про це розповіли в обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Дві проби морської води з пляжу в Лузанівці не відповідають нормативам за санітарно-мікробіологічними показниками.

На санітарно-хімічну перевірку було відправлено 18 проб морської води, всі вони відповідають нормі.

Дослідження проводилися в період з 5 по 11 липня.

Джерело: Пушкинская.net