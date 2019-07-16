  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пляж в Лузанівці знову не пройшов перевірку лабораторного центру

    • Розсилка
    Пляж в Лузанівці знову не пройшов перевірку лабораторного центру

    В Одесі відібрали проби морської води на дев'яти пляжах

    Вода, взята в районі Лузанівки, не пройшла перевірку. Про це розповіли в обласному лабораторному центрі МОЗ України.

    Дві проби морської води з пляжу в Лузанівці не відповідають нормативам за санітарно-мікробіологічними показниками.

    На санітарно-хімічну перевірку було відправлено 18 проб морської води, всі вони відповідають нормі.

    Дослідження проводилися в період з 5 по 11 липня.

    Джерело: Пушкинская.net

    Читайте також
    Чорне море екологія здоров'я Одеса пляжі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ