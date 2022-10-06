В Одесі пролунали вибухи, спрацювала ППО

Місцеві ЗМІ повідомили про збиття двох іранських дронів-камікадзе

Сьогодні по обіді, 6 жовтня, в Одесі знову пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє Одеська міська рада.

Повідомляється, що у місті спрацювала система протиповітряної оборони.

Місцеві видання «Думська» пише про збиття двох іранських дронів-камікадзе над Одеською областю. При цьому влада ще не коментувала цю інформацію.

Нагадаємо, триває 225 доба війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування своїх підрозділів на окремих напрямках. Противник обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.