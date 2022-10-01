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Над Херсонщиною ППО збила російський «Алігатор»

Альона Боженко
glavcom.ua
Над Херсонщиною ППО збила російський «Алігатор»
ППО України збила російський «Алігатор» у Херсонській області
фото ілюстративне

Гелікоптер збили у Береславському районі

Сили протиповітряної оборони збили над Херсонською областю російський гелікоптер Ка-52 – «Алігатор». Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

За даними українських військових, гелікоптер «приземлили» у Береславському районі.

«Близько 21:30, у Береславському районі Херсонщини, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збитий російський гелікоптер Ка-52», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські воїни 81-ої окремої аеромобільної бригади повідомили, що сьогодні їх силами звільнено від ворога Дробишеве на Донеччині.

Добишеве – селище міського типу в Україні, у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області. Розташоване за 118 км від Донецька.

Разом з тим президент повідомив, що ЗСУ досягли неабияких успіхів біля Лимана у Донецькій області.

Теги: війна ЗСУ гелікоптер

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