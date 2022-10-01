Над Херсонщиною ППО збила російський «Алігатор»
Гелікоптер збили у Береславському районі
Сили протиповітряної оборони збили над Херсонською областю російський гелікоптер Ка-52 – «Алігатор». Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
За даними українських військових, гелікоптер «приземлили» у Береславському районі.
«Близько 21:30, у Береславському районі Херсонщини, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збитий російський гелікоптер Ка-52», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські воїни 81-ої окремої аеромобільної бригади повідомили, що сьогодні їх силами звільнено від ворога Дробишеве на Донеччині.
Добишеве – селище міського типу в Україні, у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області. Розташоване за 118 км від Донецька.
Разом з тим президент повідомив, що ЗСУ досягли неабияких успіхів біля Лимана у Донецькій області.
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