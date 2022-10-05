Братчук пояснив, чому силам ППО важко збивати іранські дрони

Загальна вага дрону Shahed-136 до 200 кг, з яких до 50 кг – вибухівка

Військові відпрацьовують різні варіанти знищення дронів, в тому числі стрілецькою зброєю

Дрони-камікадзе Shahed-136 йдуть на дуже низькій висоті, тому силам Протиповітряної оборони України досить складно їх впіймати. Про це повідомив речник начальника Одеської обласної державної адміністрації Сергій Братчук на брифінгу.

Наразі військові відпрацьовують різні варіанти знищення дронів, в тому числі стрілецькою зброєю.

«Є вже певні практичні напрацювання, і вони доведені до всіх відповідних підрозділів. Тобто, як реагувати і яким чином з цим боротися. Тому, сподіваюсь, що все ж таки буде знайдено більш ефективна зброя від цих дронів», – сказав Братчук.

Загальна вага дрону Shahed-136 до 200 кг, з яких до 50 кг – саме вибухівка. Тобто, руйнація від нього може бути достатньо велика. Зокрема, йдеться про потужну вибухову хвилю, і те, що при вибуху вони розлітаються на дуже багато невеличких шматків, тому можуть отримувати поранення люди, можливе пошкодження авто, які стоять на вулиці.

«Проблема в тому, що він (дрон, – ред.) йде на дуже низькій висоті, тому силам Протиповітряної оборони досить складно його впіймати. При його наближенні – характерній звук. В Одесі його називають «мопед», «балалайка», але його чутно, коли він вже з’являється над об’єктом можливого ураження», – додав речник.

Зазначається, що дрони, які були приземлені ЗСУ, наразі дуже детально вивчаються. Фахівці сподіваються, що вже скоро алгоритм дій буде вдосконалено, і відсоток знищення буде набагато вищий.

Як відомо, сьогодні вночі рашисти атакували дронами Білу Церкву.

Вночі російські загарбники також атакували дронами-камікадзе Одещину. Там сили ППО збили шість іранських безпілотників.

Нагадаємо, триває 224-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.