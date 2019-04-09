В Одесі стартує Міжнародний туристичний тиждень
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9-14 квітня в рамках Міжнародного туристичного тижня в Одесі пройдуть міжнародна конференція, фестивалі, конкурси, дискусії та екскурсії
З 9 по 14 квітня 2019 року в Одесі буде проходити Міжнародний туристичний тиждень. У традиційному заході візьмуть участь туроператори різних країн, представники сфери послуг та організатори дозвілля.
Програма Міжнародного туристичного тижня
9-10 квітня з 16:30 до 19:00 - фестиваль духових оркестрів «Весняна Одеса». У районах міста і біля пам'ятника Дюку де Рішельє виступлять кращі оркестри міста та інших країн.
10 квітня з 10:00 до 18:00 - дискусія про роль музеїв у формуванні концепції культурологічного туризму в Одеському муніципальному музеї особистих колекцій ім. О. Блещунова.
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11 квітня з 9:00 до 16:00 - міжнародна конференція «Туризм як інструмент міжкультурної взаємодії» за участю провідних експертів з розвитку туризму (готель «Бристоль»).
12 квітня з 10:00 до 14:00 - секція "Кращі практики туристичних міст та регіонів України" в готелі «Il Decameron Clubhouse Odessa».
12-14 квітня з 11:00 до 18:00 - фестиваль паркової культури в парку ім. Т. Г. Шевченка.
12-14 квітня з 16:00 до 21:30 - Odessa Fashion Day і конкурс молодих дизайнерів одягу «Погляд у майбутнє» пройде в музеї електротранспорту (вул. Водопровідна, 1).
13 квітня з 10:30 до 12:00 - музично-пізнавальний нарис "Монюшко - 200 років актуальності" в Одеській серегній спеціальній музичній школі-інтернаті ім. П.С. Столярського (Сабанєєв міст, 1)
13 квітня з 12:00 до 17:00 - книжковий фестиваль «Букфест» у Міському саду.
14 квітня з 11:30 до 14:30 - екскурсія за французьким туристичним маршрутом. Старт - у провулку Некрасова, 7.