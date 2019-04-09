  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі стартує Міжнародний туристичний тиждень

    • Розсилка
    В Одесі стартує Міжнародний туристичний тиждень

    9-14 квітня в рамках Міжнародного туристичного тижня в Одесі пройдуть міжнародна конференція, фестивалі, конкурси, дискусії та екскурсії

    З 9 по 14 квітня 2019 року в Одесі буде проходити Міжнародний туристичний тиждень. У традиційному заході візьмуть участь туроператори різних країн, представники сфери послуг та організатори дозвілля.

    Програма Міжнародного туристичного тижня

    9-10 квітня з 16:30 до 19:00 - фестиваль духових оркестрів «Весняна Одеса». У районах міста і біля пам'ятника Дюку де Рішельє виступлять кращі оркестри міста та інших країн.
    10 квітня з 10:00 до 18:00 - дискусія про роль музеїв у формуванні концепції культурологічного туризму в Одеському муніципальному музеї особистих колекцій ім. О. Блещунова.

    Читайте також

    11 квітня з 9:00 до 16:00  - міжнародна конференція «Туризм як інструмент міжкультурної взаємодії» за участю провідних експертів з розвитку туризму (готель «Бристоль»).
    12 квітня з 10:00 до 14:00 - секція "Кращі практики туристичних міст та регіонів України" в готелі «Il Decameron Clubhouse Odessa».
    12-14 квітня з 11:00 до 18:00 - фестиваль паркової культури в парку ім. Т. Г. Шевченка.
    12-14 квітня з 16:00 до 21:30 - Odessa Fashion Day і конкурс молодих дизайнерів одягу «Погляд у майбутнє» пройде в музеї електротранспорту (вул. Водопровідна, 1).

    13 квітня з 10:30 до 12:00 - музично-пізнавальний нарис "Монюшко - 200 років актуальності" в Одеській серегній спеціальній музичній школі-інтернаті ім. П.С. Столярського (Сабанєєв міст, 1)

    13 квітня з 12:00  до 17:00  - книжковий фестиваль «Букфест» у Міському саду.

    14 квітня з 11:30 до 14:30  - екскурсія за французьким туристичним маршрутом. Старт - у провулку Некрасова, 7.
    Читайте також
    Одеса конкурс туризм музеї фестиваль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ