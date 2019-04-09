В Одесі стартували «Тижні Добрих Справ»



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Всеукраїнський благодійний проект «Тиждень Добрих Справ» проводиться в Одесі вже 9-й рік

Марафон «Тижні Добрих Справ» на півдні України відрізняється своєю унікальністю - з кожним роком тривалість проекту подовжується на один тиждень. Цього року одеситів і гостей міста чекає вже дев'ять тижнів благодійності.

«Тижні Добрих Справ» - це не збір коштів через благодійні фонди та об'єднання. Головна особливість проекту - ресурсна допомога і волонтерська діяльність, а також тотальна аполітичність.

Приєднатися і зробити добро може кожен - до участі запрошуються люди будь-якого віку з будь-якими корисними проектами!

Ще один вектор розвитку благодійного марафону - популяризація волонтерської діяльності. У рамках проекту для всіх громадських діячів і тих, хто бажає допомагати, проводяться спеціальні тренінги та заняття, а також розроблений паспорт волонтера, де будуть зафіксовані всі добрі справи.

На думку організаторів проекту, волонтер - теж професія, і такий документ буде своєрідною доброю трудовою книжкою.

Всього в рамках проекту «Тижні Добрих Справ» в Одесі у 2019 році планується провести понад 120 заходів для людей різного віку - дітей, підлітків і навіть представників «золотого віку».