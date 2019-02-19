В Одесі відкрилася виставка, присвячена знаменитій кіноактрисі Вірі Холодній



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В Одеському музеї-квартирі Леоніда Утьосова відкрилася виставка, присвячена сторіччю з дня смерті Віри Холодної

15 лютого 2019 року в музеї-квартирі Леоніда Утьосова відкрилася виставка, присвячена сторіччю з дня смерті «королеви екрану» Віри Холодної. Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».

В експозиції представлені фотографії, документи, листівки, фрагменти з фільмів, афіші, що розповідають про життя легендарної актриси німого кіно, яка знялася в більш ніж 80-ти фільмах.

Також виставка знайомить з фотографіями сім'ї актриси і режисерів, у яких знімалася Віра Холодна.

За 5 років кар'єри Віра Холодна стала найзнаменитішою кіноактрисою свого часу.

«Ця виставка відкриває низку заходів, присвячених Леоніду Утьосову. У 1918 році Леонід Утьосов виступав на сцені Будинку актора разом з Олександром Вертинським, Вірою Холодною, Ізою Кремер та іншими артистами, які давали благодійні концерти на користь голодуючих акторів. Ми зібрали матеріали, які охоплюють життя Віри Холодної періоду 1915-1919 років, і оформили куточок кімнати будинку Папудова, де провела останні дні свого життя актриса», - розповіла завідувач музею-квартири Леоніда Утьосова Валентина Лись.

На відкритті виставки був показаний фрагмент фільму режисера Петра Чардиніна «Похорон Віри Холодної», а також уривки з незавершеного фільму Рустама Хамдамова «Несподівані радості».