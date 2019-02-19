У мерії Миколаєва побачили в обшуках поліції «передвиборчий ажіотаж»



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У поліції запевняють, що обшуки провели в рамках досудового розслідування можливої розтрати майна держслужбовцями

Слідчі дії в мерії завершено, поліція «не знайшла нічого компрометуючого»

У департаменті енергетики Миколаївської міської ради назвали «передвиборчим ажіотажем» проведення обшуків.

Про це йдеться в повідомленні департаменту на сторінці в Facebook ввечері 18 лютого.

Відзначається, що слідчі дії завершено, поліція «не знайшла нічого компрометуючого».

«З того, що ми маємо станом на зараз: це запит на документи по одній зі шкіл Миколаєва, де були встановлені енергоефективні вікна, ще одного будинку - спорткомплексу - щодо якого департамент енергетики не є замовником, і схеми теплопостачання міста, яку ми тільки планували презентувати громадськості», - пояснили у міськраді.

Крім того, в департаменті енергетики повідомили, що готові відстоювати свою правоту в судах будь-якої інстанції: «Тому сподіваємося на справедливість судочинства. Впевнені, що здоровий глузд переможе передвиборчий ажіотаж!»

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Департаменті енергоефективності в Миколаївській міськраді співробітники ГУ Нацполіції Миколаївської області спільно з працівниками прокуратури проводять обшуки.

Згодом в поліції пояснили, що обшуки провели в рамках досудового розслідування можливої розтрати майна держслужбовцями.