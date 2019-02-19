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    У мерії Миколаєва побачили в обшуках поліції «передвиборчий ажіотаж»

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    У поліції запевняють, що обшуки провели в рамках досудового розслідування&nbsp;можливої розтрати майна держслужбовцями - У мерії Миколаєва побачили в обшуках поліції «передвиборчий ажіотаж»
    У поліції запевняють, що обшуки провели в рамках досудового розслідування можливої розтрати майна держслужбовцями

    Слідчі дії в мерії завершено, поліція «не знайшла нічого компрометуючого»

    У департаменті енергетики Миколаївської міської ради назвали «передвиборчим ажіотажем» проведення обшуків.

    Про це йдеться в повідомленні департаменту на сторінці в Facebook ввечері 18 лютого. 

    Відзначається, що слідчі дії завершено, поліція «не знайшла нічого компрометуючого». 

    «З того, що ми маємо станом на зараз: це запит на документи по одній зі шкіл Миколаєва, де були встановлені енергоефективні вікна, ще одного будинку - спорткомплексу - щодо якого департамент енергетики не є замовником, і схеми теплопостачання міста, яку ми тільки планували презентувати громадськості», - пояснили у міськраді. 

    Крім того, в департаменті енергетики повідомили, що готові відстоювати свою правоту в судах будь-якої інстанції: «Тому сподіваємося на справедливість судочинства. Впевнені, що здоровий глузд переможе передвиборчий ажіотаж!»

    Раніше ЗМІ повідомляли, що в Департаменті енергоефективності в Миколаївській міськраді співробітники ГУ Нацполіції Миколаївської області спільно з працівниками прокуратури проводять обшуки.

    Згодом в поліції пояснили, що обшуки провели в рамках досудового розслідування можливої розтрати майна держслужбовцями. 

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