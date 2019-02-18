У справі Супрун призначили нового суддю



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Окружний адмінсуд Києва 5 лютого заборонив Уляні Супрун виконувати повноваження в.о. міністра охорони здоров'я

У справі Супрун з’явилися нові обставини, - суддя

У справі щодо відсторонення Уляни Супрун від посади в.о. міністра охорони здоров'я, призначено нового суддю — Тетяну Скочок. Про це у Facebook написав суддя-спікер Окружного адміністративного суду Богдан Санін.

«Як і очікувалось, сьогодні було визначено нового суддю по справі Супрун (№640/463/19 за позовом народного депутата І. Мосійчука до в.о. міністра охорони здоров’я України У. Супрун). Наразі справу розподілено на суддю Т. Скочок», - написав Санін.

Санін також повідомив, що у справі Супрун з’явилися нові обставини.

«Здається, що надалі ми будемо називати вказану справу як «Справа Супрун. Епізод 1», і ось чому: до ОАСК надійшов позов від І. Мосійчука, в якому відповідачем визначено прем’єр-міністра України, в.о. міністра охорони здоров’я України У. Супрун вказана як третя особа (справа №640/1748/19). Також до ОАСК надійшов позов від І. Мосійчука, в якому відповідачем визначено в.о. міністра охорони здоров’я України У. Супрун (справа №640/1766/19)», - поінформував Санін.

Як повідомлялося, Окружний адмінсуд Києва 5 лютого за позовом народного депутата Ігоря Мосійчука заборонив Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень глави МОЗ. Уряд оскаржив це рішення.

13 лютого Кабмін видав розпорядження, яке дозволяє Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я, зокрема підписувати документи щодо розподілу ліків та вакцин.

14 лютого Окружний адміністративний суд Києва скасував заходи забезпечення позову Мосійчука до в.о. міністра охорони здоров’я України Супрун щодо відсутності у неї повноважень міністра.

У суді пояснили, що ухвалене 14 лютого рішення за змістом абсолютно збігається з розпорядженням Кабінету міністрів від 13 лютого щодо повноважень Супрун. Фактично Кабмін встановив правове регулювання правовідносин щодо виконання Супрун обов’язків міністра, яке відповідає чинному законодавству, йдеться у роз'ясненні.

15 лютого суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян заявив, що взяв самовідвід у справі щодо відсутності повноважень у Супрун виконувати обов'язки очільниці МОЗ через тиск, який чинився на нього.

Мосійчук просить суд встановити відсутність у Супрун компетенції, передбаченої статтею 44 Закону України «Про Кабінет міністрів України», пунктом 10 Положення про Міністерство охорони здоров’я, затвердженого відповідною постановою Кабміну.