На Одещині заарештували батька, котрий зґвалтував п'ятирічну доньку

Чоловіку за вказаний злочин загрожує до восьми років позбавлення волі

В Одеській області прокурори взяли під варту чоловіка, котрий зґвалтував власну доньку в Березівському районі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури в Одеській області.

Так, 30-річного мешканця Миколаївського району підозрюють у розбещенні малолітньої. За версією слідства, у листопаді минулого року чоловік вдома зґвалтував п'ятирічну доньку. Розслідування у справі триває. Чоловіку за вказаний злочин загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині молодик через образу на правоохоронця побив його батьків. Через давню образу на співробітника Болградського районного відділу поліції, який викрив його в крадіжці майна з сільради, зловмисник прийшов додому до батьків правоохоронця з претензією до їхнього сина. З порога непроханий гість декілька разів вдарив кулаком в обличчя 60-річного батька поліцейського, а коли слідом з хати вибігла на рік молодша від нього дружина, побив і її. Вгамувався молодик, коли розбив потерпілим вікно та телевізор, жбурнувши в оселю каменюку.