СБУ заблокувала масштабну контрабанду психотропів із РФ (фото)

До складу злочинного угруповання входило двоє громадян України та громадянин РФ

Служба безпеки України заблокувала в Одесі незаконне переправлення з Росії до нашої країни несертифікованих лікарських засобів, які містять психотропи. Під час обшуків виявлено заборонених препаратів на понад 1 млн грн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби задокументували декілька фактів продажу фальсифікованих лікарських засобів у Києві, Одесі та Маріуполі. Зловмисники реалізовували товар сумнівної якості під виглядом якісних оригінальних препаратів без дозвільних документів та сертифікатів якості.

За попередніми даними слідства, до складу угруповання входило двоє громадян України та громадянин РФ. Вони організували нелегальне переправлення з Росії незареєстрованих медпрепаратів, психотропних та інших фальсифікованих лікарських засобів для продажу через аптечні мережі. Виявлені медпрепарати не мають державної реєстрації в Україні та заборонені до використання в нашій країні. Продукцію ділки нелегально доставляли залізничним транспортом та далекобійниками.

Під час обшуків за місцями проживання учасників групи та зберігання контрафактного товару правоохоронці вилучили заборонені до реалізації на території України лікарські засоби на загальну суму понад 1 млн грн.

За оцінками експертів, вилучена продукція становила небезпеку для здоров’я населення та містила психотропні речовини, вільний обіг яких обмежено на території України.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Наразі двом учасникам групи вже повідомлено про підозру.

Операція проводилась співробітниками Управління СБУ в Одеській області спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ, слідчими ГУ Нацполіції в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.