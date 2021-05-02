Стало відомо, скільки осіб взяло участь в жалобних заходах в Одесі

Три тисячі людей на вулицях міста охороняло 2500 міліціонерів

Близько трьох тисяч осіб взяли участь у заходах до сьомої річниці трагічних подій у Одесі 2 травня. Про це пресслужбі МВС повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«Понад 2 500 тисяч поліцейських спільно з Національною гвардією та працівниками ДСНС професійно виконали завдання із забезпечення безпеки громадян під час масових заходів на Куликовому полі та Соборній площі. Серйозних порушень не зафіксовано. Усе відбулось мирно та спокійно», – сказав він.

Також очільник поліції Одещини Олег Бех зауважив, що грубих порушень громадського порядку не було.

За його словами, одного чоловіка доставили до відділу поліції. Він перебував в стані алкогольного сп’яніння та мав при собі заборонену комуністичну символіку. У результаті на нього складено адміністративний протокол та розпочато кримінальне провадження за фактом використання забороненої символіки.

Як вже повідомлялось, в Одесі у неділю відбулися заходи до річниці трагічних подій 2 травня 2014 року, коли у зіткненнях між сепаратистами та прихильниками єдиної України, а також під час пожежі в Будинку профспілок загинули 48 осіб, понад 200 постраждали.

Зокрема, відбувся масовий Марш захисників Одеси. Акція розпочалась на Соборній площі. Одесити хвилиною мовчання вшанували пам’ять українських активістів Андрія Бірюкова та Ігоря Іванова, які загинули в центрі міста 2 травня 2014 року. Учасники маршу тримали прапори України, плакати та розгорнули банер із написом «Захистимо Одесу».

На Куликовому полі, де загинули представники проросійських сил, відбулося покладання квітів та запуск чорних і білих кульок.

Після закінчення заходів поліція перекрила доступ до Будинку профспілок, пояснивши це необхідністю проведення дезінфекції.