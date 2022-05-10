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    В Одесі знову лунають вибухи

    В Одесі знову лунають вибухи
    фото: Міноборони

    Причиною вибуху може бути робота ППО

    Сьогодні, 10 травня в Одесі знову було чути вибух. Офіційної інформації щодо причин поки місцева влада не озвучує. Про це повідомляє «Суспільне. Одеса».

    «В Одесі пролунав вибух», – інформує видання.

    Як пишуть інші місцеві видання, причиною вибуху може бути робота ППО. «Одесі чутно вибух з моря...Ймовірно, працює ППО. Тривогу ще не оголошували. Не панікуємо...За нашою інформацією, в небі над морем щось збили», – пише Думська.

    Нагадаємо, російська пропаганда продовжує поширювати брехню про дії своєї армії, яка воює на території України.

    Так, знищення торгового центру в Одесі внаслідок ракетного удару, яке сталося 9 травня, рашистські медіа та блогери пояснили тим, що там нібито зберігалася «західна зброя».

    Нагадаємо, 9 травня РФ вдарила по Одещині ракетами «Кинджал». Внаслідок вечірнього удару по Одесі 9 травня одна людина загинула, п'ятеро поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу.

    Пізніше стало відомо, що рашисти обстріляли торговий центр та складі готової продукції широкого споживання.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    В Одесі знову лунають вибухи