В Одесі знову лунають вибухи
Причиною вибуху може бути робота ППО
Сьогодні, 10 травня в Одесі знову було чути вибух. Офіційної інформації щодо причин поки місцева влада не озвучує. Про це повідомляє «Суспільне. Одеса».
«В Одесі пролунав вибух», – інформує видання.
Як пишуть інші місцеві видання, причиною вибуху може бути робота ППО. «Одесі чутно вибух з моря...Ймовірно, працює ППО. Тривогу ще не оголошували. Не панікуємо...За нашою інформацією, в небі над морем щось збили», – пише Думська.
Нагадаємо, російська пропаганда продовжує поширювати брехню про дії своєї армії, яка воює на території України.
Так, знищення торгового центру в Одесі внаслідок ракетного удару, яке сталося 9 травня, рашистські медіа та блогери пояснили тим, що там нібито зберігалася «західна зброя».
Нагадаємо, 9 травня РФ вдарила по Одещині ракетами «Кинджал». Внаслідок вечірнього удару по Одесі 9 травня одна людина загинула, п'ятеро поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу.
Пізніше стало відомо, що рашисти обстріляли торговий центр та складі готової продукції широкого споживання.