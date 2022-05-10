Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Одесі (фото)
9 травня російська авіація ракетами влучила в торговий центр та склад готової продукції широкого споживання в Одесі
Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли в торговому центрі та складі готової продукції широкого споживання в Одесі внаслідок авіаудару.
Головне управління ДСНС в Одеській області оприлюднило фотозвіт ліквідації наслідків ворожих ударів.
Як повідомлялося, внаслідок вечірнього удару по Одесі 9 травня одна людина загинула, п'ятеро поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу.
Нагадаємо, 9 травня РФ вдарила по Одещині ракетами «Кинджал».
Також голові Євроради під час повітряної тривоги в Одесі довелося ховатися в укриття.
Напередодні над Одещиною було збито чотири ворожі ракети: наслідки обстрілів.