Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Одесі (фото)

9 травня російська авіація ракетами влучила в торговий центр та склад готової продукції широкого споживання в Одесі

Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли в торговому центрі та складі готової продукції широкого споживання в Одесі внаслідок авіаудару.

Головне управління ДСНС в Одеській області оприлюднило фотозвіт ліквідації наслідків ворожих ударів.

Як повідомлялося, внаслідок вечірнього удару по Одесі 9 травня одна людина загинула, п'ятеро поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу.

Нагадаємо, 9 травня РФ вдарила по Одещині ракетами «Кинджал».

Також голові Євроради під час повітряної тривоги в Одесі довелося ховатися в укриття.

Напередодні над Одещиною було збито чотири ворожі ракети: наслідки обстрілів.