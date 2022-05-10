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    Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Одесі (фото)

    Торговий центр на околиці Одеси зазна серйозних руйнувань внаслідок авіаудару - Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Одесі (фото)
    Торговий центр на околиці Одеси зазна серйозних руйнувань внаслідок авіаудару
    фото: ДСНС

    9 травня російська авіація ракетами влучила в торговий центр та склад готової продукції широкого споживання в Одесі

    Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли в торговому центрі та складі готової продукції широкого споживання в Одесі внаслідок авіаудару.

    Головне управління ДСНС в Одеській області оприлюднило фотозвіт ліквідації наслідків ворожих ударів.

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    Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Одесі (фото)
    Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Одесі (фото)
    Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Одесі (фото)
    Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Одесі (фото)
    Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Одесі (фото)
    Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Одесі (фото)
    Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Одесі (фото)
    Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Одесі (фото)
    Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Одесі (фото)

    Як повідомлялося, внаслідок вечірнього удару по Одесі 9 травня одна людина загинула, п'ятеро поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу.

    Нагадаємо, 9 травня РФ вдарила по Одещині ракетами «Кинджал».

    Також голові Євроради під час повітряної тривоги в Одесі довелося ховатися в укриття.

    Напередодні над Одещиною було збито чотири ворожі ракети: наслідки обстрілів.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Одесі (фото)