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    Події в Україні

    Комендантську годину скорочено у трьох областях

    Під час комендантської години на&nbsp;вулиці мають право перебувати лише люди, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури - Комендантську годину скорочено у трьох областях
    Під час комендантської години на вулиці мають право перебувати лише люди, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури
    фото з відкритих джерел

    У Рівненській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях комендантська година тепер починатиметься о 23:00, а закінчуватиметься о 05:00

    На території Рівненської, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей вирішили скоротити комендантську годину. Про це повідомили голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

    В усіх трьох регіонах комендантська година тепер розпочинатиметься о 23:00, а закінчуватиметься о 05:00. Коваль зазначив, що на Рівненщині таке рішення ухвалили задля зручності жителів, з огляду на більш-менш спокійну ситуацію в області.

    Під час комендантської години не працюють магазини, аптеки, громадський транспорт, установи, підприємства тощо. На вулиці мають право перебувати лише люди, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури та мають із собою перепустку.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українським чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон, поки триває війна з Росією.

    Теги: росія окупанти громадський транспорт війна Україна окупація комендантська година #stoprussia
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    Комендантську годину скорочено у трьох областях