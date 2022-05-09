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    РФ вдарила по Одещині ракетами «Кинджал»: подробиці авіанальоту

    Окупанти випустили по Одещині ракети з літака стратегічної авіації Ту-22 - РФ вдарила по Одещині ракетами «Кинджал»: подробиці авіанальоту
    Окупанти випустили по Одещині ракети з літака стратегічної авіації Ту-22

    Внаслідок ворожого авіаудару зруйновано п’ять будівель

    Увечері 9 травня по Одещині було випущено три ракети типу «Кинджал» із літака стратегічної авіації Ту-22. Про це повідомляє Одеська міська рада з посиланням на інформація Оперативного командування «Південь».

    Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано п’ять будівель. Пожежу ліквідовано, постраждали дві особи, які доставлені в лікарню», - йдеться в повідомленні.

    Наразі триває розбір завалів, з-під яких врятовано собаку.

    На місці злочину працює слідчо-оперативна група Нацполіції.

    Раніше стало відомо, що ввечері 9 травня ворог знову обстріляв Одеську область.

    Як повідомлялося, голова Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Одеси святкувати День Європи.

    Мішель відчув на собі повітряну тривогу, йому довелося ховатися в укритті.

    8 травня в Одесі пролунали щонайменше п’ять вибухів. Дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони. Ще шість ударили по різних об'єктах області. У тому числі пошкоджено приватні будинки цивільного населення, об'єкти критичної інфраструктури. Є постраждалі серед місцевих мешканців.

    Також росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеської області з території тимчасово окупованого Криму.

    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    РФ вдарила по Одещині ракетами «Кинджал»: подробиці авіанальоту