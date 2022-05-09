РФ вдарила по Одещині ракетами «Кинджал»: подробиці авіанальоту

Окупанти випустили по Одещині ракети з літака стратегічної авіації Ту-22

Внаслідок ворожого авіаудару зруйновано п’ять будівель

Увечері 9 травня по Одещині було випущено три ракети типу «Кинджал» із літака стратегічної авіації Ту-22. Про це повідомляє Одеська міська рада з посиланням на інформація Оперативного командування «Південь».

Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано п’ять будівель. Пожежу ліквідовано, постраждали дві особи, які доставлені в лікарню», - йдеться в повідомленні.

Наразі триває розбір завалів, з-під яких врятовано собаку.

На місці злочину працює слідчо-оперативна група Нацполіції.

Раніше стало відомо, що ввечері 9 травня ворог знову обстріляв Одеську область.

Як повідомлялося, голова Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Одеси святкувати День Європи.

Мішель відчув на собі повітряну тривогу, йому довелося ховатися в укритті.

8 травня в Одесі пролунали щонайменше п’ять вибухів. Дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони. Ще шість ударили по різних об'єктах області. У тому числі пошкоджено приватні будинки цивільного населення, об'єкти критичної інфраструктури. Є постраждалі серед місцевих мешканців.

Також росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеської області з території тимчасово окупованого Криму.