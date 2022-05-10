Обстріл Одеси: є жертва, зайнялася пожежа (фото)

Ворог влучив у торговий центр і склад

Увечері 9 травня рашисти знов вдарили по Одесі із застосуванням авіації. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

«Сім ракет було випущено по місту. Однак, резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразку, яких за віком вже наведення підводить. Вишукуючи стратегічні об'єкти, застарілими ракетами вдалось влучити у «надзвичайно небезпечний» торговий центр та склад готової продукції широкого споживання», – йдеться в повідомленні.

На жаль, одна людина загинула, п'ятеро поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу.

Триває гасіння пожеж.

Ворог продовжує психологічний тиск та ось такі істеричні атаки на мирних мешканців і цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, увечері в Одесі та на Дніпропетровщині знову були чутні вибухи.

Також повідомлялося, що по місту завдано ракетного удару.

Згодом мешканці міста у соцмережах інформували, що внаслідок обстрілу загорівся торговий центр.

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Напередодні над Одещиною було збито чотири ворожі ракети: наслідки обстрілів (фото).

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