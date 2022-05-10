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    Обстріл Одеси: є жертва, зайнялася пожежа (фото)

    Пожежі досі гасять - Обстріл Одеси: є жертва, зайнялася пожежа (фото)
    Пожежі досі гасять
    фото: пресслужба Оперативного командування «Південь»

    Ворог влучив у торговий центр і склад

    Увечері 9 травня рашисти знов вдарили по Одесі із застосуванням авіації. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

    «Сім ракет було випущено по місту. Однак, резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразку, яких за віком вже наведення підводить. Вишукуючи стратегічні об'єкти, застарілими ракетами вдалось влучити у «надзвичайно небезпечний» торговий центр та склад готової продукції широкого споживання», – йдеться в повідомленні.

    На жаль, одна людина загинула, п'ятеро поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу.

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    Пожежі досі гасять. фото: пресслужба Оперативного командування «Південь»
    Пожежі досі гасять. фото: пресслужба Оперативного командування «Південь»
    Пожежі досі гасять. фото: пресслужба Оперативного командування «Південь»
    Пожежі досі гасять. фото: пресслужба Оперативного командування «Південь»
    Пожежі досі гасять. фото: пресслужба Оперативного командування «Південь»
    Пожежі досі гасять. фото: пресслужба Оперативного командування «Південь»
    Пожежі досі гасять. фото: пресслужба Оперативного командування «Південь»

    Триває гасіння пожеж.

    Ворог продовжує психологічний тиск та ось такі істеричні атаки на мирних мешканців і цивільну інфраструктуру.

    Нагадаємо, увечері в Одесі та на Дніпропетровщині знову були чутні вибухи.

    Також повідомлялося, що по місту завдано ракетного удару.

    Згодом мешканці міста у соцмережах інформували, що внаслідок обстрілу загорівся торговий центр.

    8 травня РФ вдарила по Одещині ракетами «Кинджал»: подробиці авіанальоту.

    Також сьогодні голові Євроради під час повітряної тривоги в Одесі довелося ховатися в укриття – Bild.

    Напередодні над Одещиною було збито чотири ворожі ракети: наслідки обстрілів (фото).

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    Теги: пожежа росія окупанти Одеса війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Одеси: є жертва, зайнялася пожежа (фото)