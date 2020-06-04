В одеській мерії привітали переможців конкурсу проєктів соцзамовлення



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За результатами конкурсу соціальних проєктів нагороджені переможці

2 червня 2020 року в одеській мерії відбулося вручення нагород переможцям конкурсу проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства та реалізованих за рахунок коштів бюджету м. Одеси.

Вручення нагород переможцям конкурсу відбулося у Великому залі Одеської міської ради.

Рейтинг конкурсних пропозицій

Номінація 1. Соціальний захист осіб з інвалідністю та їх соціально-психологічна реабілітація

І. Навчально-виробничі майстерні для інвалідної молоді

БФ «Молодий інвалід»

IІ. На підтримку дітей з особливими потребами «Дружня рука»

ГО «Благодійна організація «Одеська родина»

III. Особлива молодь - місту

ГО «Фонд «Особлива молодь»

Номінація 2. Боротьба із бездомністю, дитячою безпритульністю та бездоглядністю

Номінація 3. Профілактика СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у м. Одесі

I. Збереження сімейних традиційГО «Пересипчанка»I. Програма первинної профілактики вживання психоактивних речовин у загальноосвітніх закладах м. Одеси: «Скажи наркотикам: НІ»ГО «12 кроків»II. Оснащення кімнати безпечного вживанняГО «Молодіжний центр розвитку»ІІІ. Профілактика СНІДу, ВІЛ-інфекції та наркоманії у м. ОдесіБО «100% життя. Одеса»ІІІ. Забезпечення тяжкохворих ВІЛ-інфікованих осіб засобами першої необхідностіБФ «Карітас Одеса УГКЦ»

Номінація 4. Сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку

I. В ногу з часом

БО «Соціального захисту старості громадян «Теплий дім»

II. Соціальний центр «Срібний вік»

ГО «Одеське товариство пенсіонерів»

Номінація 5. Збереження сімейних традицій

II. Юридичне піклування

ГО «Правова корпорація»

II. Уроки доброти

ГО "Райський пагорб"



Номінація 7. Соціально-психологічна реабілітація та адаптація тимчасово переселених осіб, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

ІІ. Сприяння створенню системи комплексного розв’язання основних проблем соціально-психологічної реабілітації та адаптації внутрішньо переміщених осіб (надалі – ВПО) на основі підвищення активності ВПО, взаємодопомоги та тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування. Сприяння подоланню наслідків пандемії COVID–19

ГО «Правозахисне товариство» Співдружність»

III. Жити повним життям (для учасників АТО)

ГО «Еволюція покоління»

Номінація 8. Сприяння розвитку самоорганізації населення в м. Одесі



IІ. Підвищення громадської активності населення для вирішення соціальних проблем міста

ОСОН Комітет мікрорайону «Таїровський» в місті Одесі

II. Підвищення громадської активності населення для вирішення соціальних проблем міста

ОСОН Комітет мікрорайону «Золотий берег» в місті Одесі

II. Самоорганізація – нові можливості покращення житлових умов населення мікрорайону

ОСОН Комітет мікрорайону «Тульський» у місті Одесі

III. Ресурсний центр співвласників багатоквартирних будинків

ГО «Академічний центр «Наука і освіта»



Номінація 9. Вирішення соціальних проблем молоді

I. Фестиваль спорту

БО «Фонд розвитку спорту та громадських ініціатив Одеси імені Сергія Ісаєвича-Уточкіна»

II. Створення соціального міського молодіжного простору

ГО «Молодіжна платформа «Майбутнє»

III. Створення молодіжної антиафірмаційної одеської міської служби

БО «Південноукраїнський регіональний центр молодих інвалідів

Конкурсні пропозиції учасників конкурсу, отримані для участі у конкурсі по Номінації 6 «Соціальне обслуговування тяжкохворих, у тому числі вдома та в стаціонарних закладах» комісією відхилено у зв’язку з невідповідністю умовам конкурсу.