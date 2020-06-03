Банки вже пропонують іпотеку під 10% річних



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На сьогодні в Україні середні ефективні ставки на іпотеку 15-17% річних

Деякі банки цього року знижують ставки за іпотечними кредитами до 10% річних при першому внеску 50%

Заступниця директора департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Ольга Муха стверджує, що ставки за іпотечними кредитами вже зменшуються. Про це вона сказала під час круглого столу «Іпотека дешевше 10% річних: міф чи реальність?», повідомляється на сайті «Фінансовий клуб».

«Ставки знижуються. Середні ефективні ставки на ринку вже 15-17%. Якщо ми переведемо ресурсну базу в більш дешевий ресурс, ми зможемо в подальшому зберегти тенденцію здешевлення кредитів для населення», – говорить Муха.

Вона розповіла, що з грудня Кредобанк двічі знижував ставки за іпотечними кредитами.

«Зараз у нас на вторинному ринку 14% – номінальна ставка і 15% – ефективна. Але якщо буде можливість до здешевлення, то ми готові надавати клієнтам більш доступні кредити», – каже Ольга Муха.

Заступник голови правління Правекс Банку Семен Бабаєв каже, що поки середні ставки ще високі, окремі банки вже зараз пропонують від 10%.

«Цього року ставки істотно впали, і ми це бачимо. Не можу сказати, що в два рази, але пропозиції в районі 10% вже є на ринку. І це призведе до збільшення попиту на іпотеку. Гадаю, цей рік буде краще, ніж минулий», – прогнозує Бабаєв.

Заступник голови правління Кредобанку зазначає, що навіть в його банку можна знайти такі пропозиції. «Ефективна ставка на нашу іпотеку – в районі 13% річних. Є програми, де ми даємо і 10% річних при першому внеску 50%», – зазначив він.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що банки не планують суттєвих змін в іпотечному кредитуванні.

До слова, у грудні 2019 року глава уряду Гончарук анонсував кредити для бізнесу під 12% вже в 2020 році.