Стрілянина в Одесі: до розборок на ринку причетні працівники охоронної фірми



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На ринку «Сьомий кілометр» в Одесі стрілянина сталася вранці 2 червня

Поліція відкрила ще два кримінальні провадження за фактом стрілянини на ринку

Поліція встановила 5 активних учасників стрілянини на ринку «Сьомий кілометр» в Одесі, яка сталася вранці 2 червня. До стрілянини причетні працівники однієї з охоронних фірм.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

Зараз правоохоронці вирішують питання правової кваліфікації дій встановлених правопорушників. Також ведуться пошуки інших причетних до злочину.

Поліція відкрила ще два кримінальні провадження за фактом стрілянини на ринку, а саме за ст. 194 (умисне знищення та пошкодження майна) та ст. 293 (групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу.

Напередодні поліція через стрілянину в Одесі затримала 10 осіб.

Також в мережі оприлюднено відео стрілянини на ринку в Одесі.

Нагадаємо, 2 червня в Одесі на ринку «Сьомий кілометр» сталась стрілянина.

Нагадаємо, вранці 29 травня у місті Бровари, що на Київщині, між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-х встановлені.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кримінальні розбірки, що відбулися 29 травня у Броварах, стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрямок у Київській області.

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