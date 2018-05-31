В Одеській області шукали 14-річного хлопчика

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Менше доби знадобилось одеським поліцейським, аби знайти зниклого школяра

Вчора до Лиманського відділу поліції ГУНП в Одеській області звернувся 45-річний чоловік, який повідомив, що його 14-річний син вранці пішов до школи та додому не повернувся.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

На пошуки хлопчика був задіяний особовий склад поліції та представники громадськості. Неповнолітнього знайшли на залізничних шляхах поблизу с. Кримидівка.

За його словами, він не хотів повертатися додому через те, що виправив декілька оцінок у своєму табелі, і через це вирішив втекти. Зараз втікач вдома з батьками.

Протиправних дій щодо нього скоєно не було.

Поліцейські дякують усім представникам громадськості, які надали посильну допомогу під час пошуків дитини!