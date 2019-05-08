На Одещині під час сімейної сварки дружина ударила чоловіка ножем



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Поліція розслідує обставини вбивства чоловіка власною дружиною

Про подію до поліції повідомили сусіди подружжя. Як з’ясувалося, конфліктні ситуації траплялися у цій родині траплялися і раніше - чоловік навіть притягувався поліцією до адміністративної відповідальності. Але цього разу ситуація вийшла з-під контролю.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Попередньо встановлено, що у вечір трагедії 37-річна підозрювана прийшла додому у стані алкогольного сп’яніння. Деякий час чоловік не пускав дружину до квартири, а коли зрештою та зайшла, виникла сварка. Під час конфлікту одеситка і завдала 29-річному постраждалому ножові травми, від яких той помер на місці.

«До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, - розповідає заступник начальника Київського відділу поліції Олександр Мільчук. – Жінку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За таке правопорушення законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років».

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у готелі села Санжейка в Овідіопольському районі Одеської області в результаті конфлікту був поранений народний депутат Олександр Урбанський.