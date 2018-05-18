В селі Шевченково проходить капітальний ремонт доріг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Кілійському районі Одеської області проводять благоустрій

В селі Шевченково нещодавно був завершений ремонт дорожньої ділянки по вул. Суворова. Тут фактично було покладено нове асфальтове покриття.

На відновлення дорожньої інфраструктури у селі Шевченкове з обласного бюджету був виділений 1 млн. 490 тис. гривень.

«Капітальний ремонт доріг у межах та за межами населених пунктів Одещини це те, чого так довго чекали громадяни, адже без повноцінної дорожньої інфраструктури неможливе сполучення сіл та селищ з районними і обласними центрами. Наразі цей процес зрушений з місця спільними зусиллями влади на всіх рівнях і результати вже зараз можна побачити на власні очі», ̶ розповів голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський.