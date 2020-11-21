Сьогодні УЄФА може зарахувати Швейцарії технічні поразку в матчі з Україною

З трьох тестувань, які проходила збірна Андрія Шевченка, позитивні результати дало лише те, яке проводилося у Швейцарії

Принциповість господарів може зіграти проти них самих

УЄФА може винести рішення по матчу Ліги націй між збірними Швейцарії та України вже сьогодні, 21 листопада. Зустріч не відбулася через те, що лікар кантону Люцерн, де мала відбутися гра, відправив усю команду Андрія Шевченка на карантин.⠀

Справа перебуває на розгляді Контрольно-дисциплінарного та етичного комітету організації. Результат гри можуть вирішити шляхом жереба.

«Рішення буде прийняте згідно зі спеціальними правилами, що діють на матчах національних збірних під егідою УЄФА», - йдеться у заяві.

Зазначимо, що цей матч має вирішальне значення для збірних України і Швейцарії в боротьбі за збереження місця в елітному дивізіоні турніру. Перед заключним туром синьо-жовті випереджали суперника на три очки.⠀

Після прибуття літаком зі Швейцарії до Борисполя 18 листопада всі члени української делегації здали ПЛР-тести на Covid-19 у спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту. Після обробки тестів Українську асоціацію футболу повідомили, що всі результати негативні.

Проте матч Швейцарія – Україна було скасовано у зв’язку з тим, що лікар швейцарського кантону Люцерн помістив збірну України на карантин через позитивні тести у трьох гравців української команди уже на місці поєдинку.⠀

При цьому у Швейцарії відмовилися робити повторне тестування футболістам та членам делегації, в яких були негативні результати. Хоча за протоколом УЄФА для проведення матчу достатньо, аби негативні тести були у 13-х гравців кожної команди, враховуючи воротаря. Пізніше виявилося, що повторні тести усіх чотирьох «позитивних» представників української команди виявилися негативними. В Українській асоціації футболу наполягають, що поєдинок був зірваний саме з вини господарів. Якщо це вдасться довести, що збірній Швейцарії зарахують технічну поразку.