З Одеси до Карпат: український авіаперевізник запускає зимовий рейс
Шлях займе трохи більше години
Авіакомпанія МАУ з 25 грудня запустить перший рейс Одеса – Івано–Франківськ – Одеса. Але щонеділі він почне курсувати з 16 січня. Про це повідомляє Міжнародний аеропорт «Одеса».
Квитки вже у продажу на офіційному сайті авіакомпанії. Ціни варіюються від двох тисяч гривень до близько 3 500.
Шлях займе трохи більше години.
Раніше Державіаслужба дозволила Bees Airline виконувати рейси з Києва до Львова, Одеси та Херсона.
Регулярна мережа з Києва включатиме польоти до Бургасу, Іракліону, Родосу, Батумі, Араксосу, Аліканте, Барселони, Тирани, Варни й Ларнаки. Також авіакомпанії дозволили запустити регулярні рейси з Одеси до Тбілісі і Єревану, та зі Львова до Єревану.
Чартерна мережа включає маршрути з Києва в Марса-Алам, Момбас, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Бодрум, Тіват.
Крім того, Державна авіаслужба дозволила Bees Airline здійснювати чартери з регіональних аеропортів України:
- зі Львова до Марса-Алам, Хургади, Спліту, Анталії, Тівату
- з Одеси в Анталію
- з Харкова до Анталії і Тівату
- з Кривого Рогу до Тівату
Авіакомпанія вже почала чартерні рейси з Києва і Львова до Єгипту.
Також із 1 вересня до України почав літати ще один європейський лоукостер. Йдеться про авіакомпанію Eurowings – дочірній підрозділ німецької Lufthansa.