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    З Одеси до Карпат: український авіаперевізник запускає зимовий рейс

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    Український авіаперевізник запускає рейс Одеса&nbsp;&ndash; Івано-Франківськ - З Одеси до Карпат: український авіаперевізник запускає зимовий рейс
    Український авіаперевізник запускає рейс Одеса – Івано-Франківськ
    фото з відкритих джерел

    Шлях займе трохи більше години

    Авіакомпанія МАУ з 25 грудня запустить перший рейс Одеса – Івано–Франківськ – Одеса. Але щонеділі він почне курсувати з 16 січня. Про це повідомляє Міжнародний аеропорт «Одеса».

    Рейс буде також 8 січня.

    Квитки вже у продажу на офіційному сайті авіакомпанії. Ціни варіюються від двох тисяч гривень до близько 3 500.

    Шлях займе трохи більше години.

    Раніше Державіаслужба дозволила Bees Airline виконувати рейси з Києва до Львова, Одеси та Херсона.

    Регулярна мережа з Києва включатиме польоти до Бургасу, Іракліону, Родосу, Батумі, Араксосу, Аліканте, Барселони, Тирани, Варни й Ларнаки. Також авіакомпанії дозволили запустити регулярні рейси з Одеси до Тбілісі і Єревану, та зі Львова до Єревану.

    Чартерна мережа включає маршрути з Києва в Марса-Алам, Момбас, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Бодрум, Тіват.

    Крім того, Державна авіаслужба дозволила Bees Airline здійснювати чартери з регіональних аеропортів України:

    • зі Львова до Марса-Алам, Хургади, Спліту, Анталії, Тівату
    • з Одеси в Анталію
    • з Харкова до Анталії і Тівату
    • з Кривого Рогу до Тівату

    Авіакомпанія вже почала чартерні рейси з Києва і Львова до Єгипту.

    Також із 1 вересня до України почав літати ще один європейський лоукостер. Йдеться про авіакомпанію Eurowings – дочірній підрозділ німецької Lufthansa.

    Теги: Одеса ціни МАУ аеропорт Івано-Франківськ
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    З Одеси до Карпат: український авіаперевізник запускає зимовий рейс