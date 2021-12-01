З Одеси до Карпат: український авіаперевізник запускає зимовий рейс

Шлях займе трохи більше години

Авіакомпанія МАУ з 25 грудня запустить перший рейс Одеса – Івано–Франківськ – Одеса. Але щонеділі він почне курсувати з 16 січня. Про це повідомляє Міжнародний аеропорт «Одеса».

Рейс буде також 8 січня.

Квитки вже у продажу на офіційному сайті авіакомпанії. Ціни варіюються від двох тисяч гривень до близько 3 500.

Шлях займе трохи більше години.