Обурені люди перекрили трасу Київ–Чоп (фото, відео)

Люди ходять пішохідним переходом на трасі та періодично пропускають транспорт

Люди вимагають знизити тарифи на комунальні послуги

За 90 км від столиці люди перекрили трасу Київ–Чоп. Про це повідомляється в Telegram-каналі PavlovskyNews.

Протестувальники вимагають зниження цін на комунальні послуги. Люди скандують: «Стоп тарифний геноцид!».

Учасники акції протесту періодично пропускають транспорт, але затор все одно утворився.

Як повідомлялося, в Україні майже на 20-25% можуть зрости тарифи на електроенергію. Подорожчання очікується, починаючи з квітня 2022 року.

ГК «Нафтогаз України», яка виконує функції постачальника «останньої надії» (ПОН), попередила, що пільгова ціна газу на рівні 7,96 грн за кубометр для побутових клієнтів діє лише до 30 листопада. З 1 грудня ціни зміняться.