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    Обурені люди перекрили трасу Київ–Чоп (фото, відео)

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    Люди ходять пішохідним переходом на трасі та періодично пропускають транспорт - Обурені люди перекрили трасу Київ–Чоп (фото, відео)
    Люди ходять пішохідним переходом на трасі та періодично пропускають транспорт
    фото: PavlovskyNews

    Люди вимагають знизити тарифи на комунальні послуги

    За 90 км від столиці люди перекрили трасу Київ–Чоп. Про це повідомляється в Telegram-каналі PavlovskyNews.

    Протестувальники вимагають зниження цін на комунальні послуги. Люди скандують: «Стоп тарифний геноцид!».

    Учасники акції протесту періодично пропускають транспорт, але затор все одно утворився.

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    Обурені люди перекрили трасу Київ–Чоп (фото, відео)
    Обурені люди перекрили трасу Київ–Чоп (фото, відео)
    Обурені люди перекрили трасу Київ–Чоп (фото, відео)
    фото: PavlovskyNews

    Як повідомлялося, в Україні майже на 20-25% можуть зрости тарифи на електроенергію. Подорожчання очікується, починаючи з квітня 2022 року.

    ГК «Нафтогаз України», яка виконує функції постачальника «останньої надії» (ПОН), попередила, що пільгова ціна газу на рівні 7,96 грн за кубометр для побутових клієнтів діє лише до 30 листопада. З 1 грудня ціни зміняться.

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    Теги: тарифи ціни протест Київщина послуги
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    Обурені люди перекрили трасу Київ–Чоп (фото, відео)