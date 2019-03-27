За роботу із шкідливими і важкими умовами праці одеситам надають пільги і компенсації



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Більш ніж 18 тисяч одеситів отримують пільги і компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці

Дотримання прав працівників з охорони здоров'я і безпечна праця є одним із пріоритетних завдань діяльності виконавчих органів Одеської міської ради.

На обліку в міському банку даних робочих місць із шкідливими і важкими умовами праці налічується 166 суб'єктів господарювання міста, з них 54 - комунальної власності. Загальна кількість працівників, які забезпечені правом на отримання пільг і компенсацій, за результатами проведеної атестації робочих місць становить 18,1 тис. осіб. Одним з видів таких пільг і компенсацій є щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, яким скористалося понад 13,6 тис. одеситів.

Конкретна тривалість цієї відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та тривалості зайнятості в цих умовах.

Окремим категоріям працюючих, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, а також виконується в умовах підвищеного ризику для здоров'я, надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці.

Так, наприклад: робота на електронно-обчислювальних машинах, до яких належить і персональний комп'ютер, пов'язана з підвищеним зоровим і нервово-емоційним напруженням, і зараховується до особливого характеру праці, за який може надаватися щорічна додаткова відпустка тривалістю до 4-х календарних днів.

Підстави для отримання такої відпустки аналогічні до тих, які встановлені для «шкідливих» відпусток, тільки атестацію робочого місця проводити не потрібно. Вона надається пропорційно фактично відпрацьованому часу, облік якого роботодавець веде самостійно.

У розрахунок робочого часу, який дає право працівнику на додаткову відпустку, зараховуються дні, коли він був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня.

Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290 (додатки 1 і 2 до постанови).

Крім того, у цих списках вказана максимальна тривалість додаткової відпустки для кожного виду робіт і професій, право на яку гарантовано законодавством.

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні праці департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за адресою: вул. Базарна, 85 (вхід з вул. Утьосова).