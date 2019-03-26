Ryanair оприлюднив розклад нових рейсів: тепер з Одеси і Харкова



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Ryanair запускає нові рейси в Україні

З Одеси відкривається три рейси, з Харкова - два

Лоукостер Ryanair почне польоти з Одеси в червні 2019 року. Про це свідчить оновлена інформація в системі бронювання авіаперевізника, пише avianews у вівторок, 26 березня.

Згідно з інформацією, бюджетник виконуватиме рейси за трьома маршрутами. Першим, з 16 червня, буде запущений рейс Одеса - Краків з частотою двічі на тиждень з вильотами з Одеси щосереди о 13:05, по неділях - о 12:45.

З 27 жовтня Ryanair запустить рейси Одеса - Вроцлав з вильотами о 19:40 по вівторках і суботах. З 29 жовтня почнуться польоти на лінії Одеса - Катовіце: вильоти з Одеси по вівторках, четвергах і суботах о 10:25.

Також у системі бронювання з'явилися рейси Харків - Краків з 17 червня з вильотом із Харкова о 13:25 по понеділках і п'ятницях.

Крім цього, з 27 жовтня Ryanair запустить рейси Харків - Вільнюс із вильотом з Харкова по середах о 9:25 і по неділях о 9:10.

Раніше стало відомо, що Wizz Air відтермінував запуск рейсів Харків - Краків на півтора місяці - з 16 вересня на 2 серпня.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Aigle Azur запускає у квітні рейс Київ – Париж: ціни на квитки стартують від 62 євро.