Масштабна ДТП в Одесі: бетономішалка розбила п'ять автомобілів



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В результаті аварії постраждали двоє людей

Сьогодні в Одесі сталася ДТП, в якому брали участь 6 машин. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції в Одеській області.

Близько 15:30 на перехресті Іванівського мосту і вулиці Василя Стуса зіткнулися бетономішалка, ІЖ-4, Opel, Toyota, Mazda і «Славута». В результаті аварії постраждали двоє людей, вони звернулися за медичною допомогою.

«В даний момент на місці працює слідчий. Причини аварії будуть встановлені слідством », - повідомили у відомстві.

Джерело: Пушкинская.net