  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Масштабна ДТП в Одесі: бетономішалка розбила п'ять автомобілів

    • Розсилка
    Масштабна ДТП в Одесі: бетономішалка розбила п'ять автомобілів

    В результаті аварії постраждали двоє людей

    Сьогодні в Одесі сталася ДТП, в якому брали участь 6 машин. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції в Одеській області.

    Близько 15:30 на перехресті Іванівського мосту і вулиці Василя Стуса зіткнулися бетономішалка, ІЖ-4, Opel, Toyota, Mazda і «Славута». В результаті аварії постраждали двоє людей, вони звернулися за медичною допомогою.

    Читайте також

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Масштабна ДТП в Одесі: бетономішалка розбила п'ять автомобілів
    Масштабна ДТП в Одесі: бетономішалка розбила п'ять автомобілів

    «В даний момент на місці працює слідчий. Причини аварії будуть встановлені слідством », - повідомили у відомстві.

    Джерело: Пушкинская.net

    Читайте також
    ДТП Одеса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ