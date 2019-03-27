В Одесі захворюваність на ГРВІ та грип перебуває нижче за епідпоріг



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Серед одеситів зменшилася кількість випадків кишкових інфекцій. Захворюваність на кір в Одесі залишається високою

За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі знаходиться нижче за епідпоріг і відповідає сезонному рівню для цієї пори року.

Минулого тижня на ГРВІ та грип захворіли 5006 одеситів, з яких 74% склали діти у віці до 17-ти років.

Захворюваність на кишкові інфекції в Одесі знизилася на 4,5%, порівняно з попереднім тижнем, і склала 169 випадків, з яких 67% - діти до 17 років.

Захворюваність на кір в Одесі залишається високою. Минулого тижня на кір захворіли 54 одесити, у числі яких 19 дітей і 35 дорослих.

З початку 2019 року в Одесі підтверджено 413 випадків захворювання на кір, з яких 184 дитини. З усіх хворих 92,5% не мали жодного щеплення від кору.

Вакцини КПК виробництва Бельгії і США проти кору, паротиту та краснухи є у всіх дитячих міських поліклініках Одеси. Також у Центрах первинної медико-санітарної допомоги є вакцина КПК «M-M-R» (США) для проведення імунопрофілактики контактних по кору дорослих.

Одеські медики настійно рекомендують усім батькам, чиї діти не щеплені від кору, вакцинувати їх від цього небезпечного інфекційного захворювання, яке викликає http://omr.gov.ua/ru/news/114324/ важкі ускладнення. Вакцинація від кору в Україні проводиться у 12 місяців і 6 років. Діти повинні бути вакциновані за першої можливості, коли настав час щеплення за календарем - тобто відразу після настання 12-місячного і 6-річного віку.

Для проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 18 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 14 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормам.