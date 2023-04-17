«Вбивали всіх, хто старший 15 років». «Вагнерівець» зізнався у страті десяти неповнолітніх українців

Найманець не вважає себе винним, адже, за його словами, «15-річні українці вже не є мирними мешканцями»

Один із зеків-найманців ПВК «Вагнер» Олексій Савічев зробив шокуючі зізнання у масових вбивства українських дітей та підлітків у Бахмуті Донецької області. Під час розмови з Володимиром Осєчкіним, засновником проекту gulagu.net, «вагнерівець» Савiчев згадує, що у лютому після чергового обміну полоненими між сторонами, групі найманців наказали розстрілювати мирних, коли поїдуть журналісти.

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«Мирні жителі виходили. І був наказ: усіх, кому від 15 (років – «Главком») і вище – всіх одразу розстрілювати без слів. Було розстріляно 20-24 особи, з них людей десять – це 15-річні та 17-річні підлітки. Є наказ – зачистити будинок. Хто там був – неважливо. Не виконав наказ – тебе обнулюють», – зізнався найманець.

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За його словами, беззбройних людей розстрілювали навіть за татуювання, зокрема за символіку «Азова».

Коли Осєчкін запитав, скільки було розстріляно мирних мешканців, окупант розізлився та заявив, що вони «не є мирними мешканцями».

«Ви так кажете, мирні мешканці. Я не думаю, що це мирні мешканці. Я не думаю, що 15-річні та 17-річні українці – це мирні мешканці», – заявив терорист.

Зазначимо, що бойовик Азамат Улдаров розповів, що його загону дали наказ «знищити всіх» під час штурму міст Соледар та Бахмут. Він зізнався у тому, що сам віддав наказ на вбивство «300-400» людей, які переховувались у підвалі. Зокрема, він сказав, що серед них було «приблизно 40 дітей».

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Улдаров розповів, що після злочинного наказу зайшов перевірити тих, хто міг вижити, проте всі, за його словами, померли. Він стверджує, що це був особистий наказ Євгена Пригожина – вбивати всіх.

Нагадаємо, що 17 квітня російські правозахисники викрили злочини Пригожина та найманців «Вагнера».