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«Вбивали всіх, хто старший 15 років». «Вагнерівець» зізнався у страті десяти неповнолітніх українців

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Вбивали всіх, хто старший 15 років». «Вагнерівець» зізнався у страті десяти неповнолітніх українців
Зек-«вагнерівець» зізнався у звірячій страті підлітків в Бахмуті
скріншот відео

Найманець не вважає себе винним, адже, за його словами, «15-річні українці вже не є мирними мешканцями»

Один із зеків-найманців ПВК «Вагнер» Олексій Савічев зробив шокуючі зізнання у масових вбивства українських дітей та підлітків у Бахмуті Донецької області. Під час розмови з Володимиром Осєчкіним, засновником проекту gulagu.net, «вагнерівець» Савiчев згадує, що у лютому після чергового обміну полоненими між сторонами, групі найманців наказали розстрілювати мирних, коли поїдуть журналісти. 

«Мирні жителі виходили. І був наказ: усіх, кому від 15 (років – «Главком») і вище – всіх одразу розстрілювати без слів. Було розстріляно 20-24 особи, з них людей десять – це 15-річні та 17-річні підлітки. Є наказ – зачистити будинок. Хто там був – неважливо. Не виконав наказ – тебе обнулюють», – зізнався найманець.

За його словами, беззбройних людей розстрілювали навіть за татуювання, зокрема за символіку «Азова».

Коли Осєчкін запитав, скільки було розстріляно мирних мешканців, окупант розізлився та заявив, що вони «не є мирними мешканцями».

«Ви так кажете, мирні мешканці. Я не думаю, що це мирні мешканці. Я не думаю, що 15-річні та 17-річні українці – це мирні мешканці», – заявив терорист.

Зазначимо, що бойовик Азамат Улдаров розповів, що його загону дали наказ «знищити всіх» під час штурму міст Соледар та Бахмут. Він зізнався у тому, що сам віддав наказ на вбивство «300-400» людей, які переховувались у підвалі. Зокрема, він сказав, що серед них було «приблизно 40 дітей».

Улдаров розповів, що після злочинного наказу зайшов перевірити тих, хто міг вижити, проте всі, за його словами, померли. Він стверджує, що це був особистий наказ Євгена Пригожина – вбивати всіх.

Нагадаємо, що 17 квітня російські правозахисники викрили злочини Пригожина та найманців «Вагнера». 

Читайте також: Розстріли дітей та страти полонених: «вагнерівці» зізналися у звірствах в Україні
Теги: вбивство Бахмут ПВК Вагнера

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