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Житель Вінниччини, який вбив матір, дружину та дітей, отримав вирок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Житель Вінниччини, який вбив матір, дружину та дітей, отримав вирок
Знаряддя вбивства – молоток – чоловік викинув на смітник
фото ілюстративне

Щоб приховати сліди злочину та відвести від себе підозри, чоловік намагався зімітувати розбійний напад

Прокурори відстояли у Верховному суді довічне ув’язнення для жителя Вінниці, який вбив матір, дружину та своїх дітей 3 та 7 років. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За принципової позиції прокурорів Офісу Генерального прокурори та Вінницької обласної прокуратури у Верховному Суді відстояно справедливе покарання для чоловіка за умисне вбивство чотирьох людей (п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Прокурори у судах всіх інстанцій довели, що у грудні 2018 року чоловік позбавив життя матір, колишню дружину та двох своїх дітей – 3-річної доньки і 7-річного сина.

Потерпілі проживали разом у квартирі засудженого у м. Вінниця, а він – окремо. При зустрічах, коли чоловік приходив до колишньої родини, часто виникали конфлікти. Під час чергової сварки засуджений почав душити колишню дружину, наніс їй множинні удари слюсарським молотком. Аналогічні дії вчинив стосовно матері та своїх малолітніх дітей.

«Щоб приховати сліди злочину та відвести від себе підозри, чоловік намагався зімітувати розбійний напад: розкидав речі й документи потерпілих по квартирі, вхідні двері залишив відчиненими. У подальшому змив із себе сліди крові та покинув помешкання», – зазначають в прокуратурі.

Потім чоловік поїхав на таксі до іншої частини міста, де позбувся знаряддя вбивства – молотка, якого викинув на смітник. Коли повернувся до квартири, побачив, що ніхто не виявив злочин, самостійно викликав «швидку», імітуючи розпач та нерозуміння ситуації.

На місці лікарі констатували смерть двох жінок і хлопчика. Дівчинка померла за кілька годин у медзакладі.

Таким чином, Верховний Суд підтримав позицію прокурорів та констатував, що призначене покарання відповідає вимогам справедливості та відображає співмірність злочину та кари. Ухвалу Вінницького апеляційного суду залишено без змін, а касаційну скаргу засудженого – без задоволення.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині чоловік вбив сапою сусіда.

Теги: вбивство Вінниччина суд

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