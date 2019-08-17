ЗМІ: Об'єкти бізнесмена Чорного хочуть закрити



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Мер Геннадій Труханов стверджує, що бізнес власника «Токіо Стар» працює з порушенням закону Фото: Думская

Одеський мер Геннадій Труханов пообіцяв розібратися з об'єктами власника «Токіо Стар»

Міський голова Одеси Геннадій Труханов, який прибув на місце трагедії заявив, що він буде розбиратися у ситуації щодо інших об’єктів, які належать бізнесмену Вадиму Чорному. Про це повідомляє «Думская».

Зокрема, незабаром можуть закрити підземний торговий центр на місці паркінгу на Грецькій площі. За словами Труханова, цей об'єкт працює з порушеннями техніки пожежної безпеки.

Раніше бізнесмен Вадим Чорний, якому належить згорілий готель «Токіо Стар», заявив, що якщо буде встановлена вина, він готовий нести повну відповідальність. Між тим, за його словами, сигналізація в готелі була справною. «Вона спрацювала і пищить досі. Спринклери спрацювали. З'ясовують, чи пройшов сигнал на пульт, який підключений. Система постійно перевіряється і оплачується щомісяця. Персонал продублював виклик дзвінком. Пожежний резервуар був повний. Гідранти в порядку. Сяючі покажчики виходу працювали. Персонал організовано вивів гостей - крім тих, хто не відповідав ні на дикий стукіт у двері, ні на сигналізацію. Відбулася величезна трагедія в людських життях», - сказав власник готелю.

Заступник міського голови Павло Вугельман доповів, що 61 людину розмістять у колишньому інтернаті №5.

Як повідомляв «Главком», в ніч на суботу, 17 серпня, в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. Загинули вісім людей, постраждали 10 осіб. Серед них шестеро людей перебувають у реанімації. Про це повідомив завідувач опікового відділення лікарні №10 Олександр Ставратій. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення протипожежної безпеки.

Президент Володимир Зеленський назвав власника готелю Вадима Чорного відповідальним за трагедію. «Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості…», – написав у Facebook Зеленський. Сам Чорний заявив, що готовий нести персональну відповідальність за трагедію, якщо його провина буде доведена.

За даними МВС, під час пожежі в готелі «Токіо Стар» евакуювали 136 людей. Серед евакуйованих було 29 іноземців. В тому числі 14 белорусів, 5 французів, 2 громадянина США, 1 англієць, 2 турки та одна людина зі Сьєрра-Леоне. Всього людей в готелі на початку пожежі було 200 осіб. За інформацією одеських ЗМІ, готель «Токіо Стар» є найдешевшим у місті з вартістю номера від 350 грн на добу.