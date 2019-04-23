Ковбойська вечірка відбулася в Одеському зоопарку



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В Одеському зоопарку провели «День коней» - екосвято, присвячене граціозним тваринам

У минулі вихідні в Одеському зоопарку відбувся пізнавальний і веселий екологічне свято, присвячений граціозним тваринам - коням. «День коней» пройшов у форматі «ковбойському вечірки».

Гості заходу могли цікаво провести час усією родиною і дізнатися безліч нових фактів про граціозних коней.

Свято пройшло у форматі «ковбойської вечірки». Всіх відвідувачів зустрічали аніматори-ковбої і навіть директор зоопарку Ігор Бєляков приміряв на себе образ героя вестернів.

Яскраву і радісну атмосферу допомогли створити артисти дитячого танцювального колективу «Денс Арт», які виконали кілька запальних номерів.

Цього дня кожна дитина могла побути справжнім ковбоєм і випробувати себе на сміливість, спритність і кмітливість. Діти брали участь у жартівливих «кінських скачках, пізнавальній вікторині та багато іншого. Не обійшлося і без запальних танців.

А найдопитливіших очікували приємні призи від центру іноземних мов «Логос».

Кульмінацією свята стала поява представників мотоклубу «One Spirit Brotherhood». І діти, і дорослі познайомилися з тими, хто дружить із залізними конями, зробили фотографії на пам'ять. А найсміливіші проїхалися на мотоциклах.

На завершення святкової програми відбулося показове годування винуватців торжества - коней Пржевальського.

Зоопарк дякує дитячому фонду ім. Серафима Саровського за допомогу в організації та проведенні заходу.